دستگیری سارق به عنف در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز جمعه در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف (سرقت با زور، تهدید و ترساندن) در یکی از محلات شهرستان تبریز و سرقت طلاجات تحت عنوان مأمور اداره گاز، موضوع دستگیری سارق بصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پایش تصویری موفق به شناسایی هویت و محل اختفا سارق شده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیات منسجم و غافلگیرانه سارق مرتبط با سرقت مذکور را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ سلطانی ارزش طلاجات مسروقه را ۴ میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به بزه ارتکابی خود معترف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان با اشاره به تحویل اموال سرقتی به مالباخته تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و از آن طریق حسب دستور مقام قضائی روانه زندان شد.