به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محمدیان، فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی پلیس پیشگیری تهران بیان داشت: پیرو مراجعه چند نفر از قرفه داران و گزارش وقوع سرقت اموال خود، عوامل انتظامی مستقر در نمایشگاه بین المللی تهران از طریق مانیتورینگ اقدام به شناسایی یک نفر سارق کردند.

وی افزود: سارق با استفاده از لباس مبدل نیروهای حفاظتی و شلوغی نمایشگاه، و ایجاد حواس پرتی سرقت می‌کرد. مأموران انتظامی نمایشگاه با به دست آوردن مشخصات ظاهری وی، تحقیقات میدانی گسترده‌ای را آغاز و محل‌های احتمالی تردد وی را تحت نظر قرار دادند که متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری ۱۴۵ ونک در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به چند فقره سرقت از داخل نمایشگاه اعتراف کرد و مال باختگان پرونده نیز شناسایی شدند. متهم پس از ارجاع به دادسرا و معرفی به مقامات قضائی، روانه زندان شد.

سرهنگ محمدیان در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان با رعایت توصیه‌های پلیسی در محل‌های عمومی و پرتردد مراقب وسایل و اشیا قیمتی خود باشند و از رها کردن آن در هر مکانی خودداری نمایند و اینکه در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس گزارش دهند.

