سرقت در ملارد کشف در ایور

به گزارش خبرنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مأموران پلیس مبارزه با سرقت آگاهی این شهرستان در حین پایش سامانه، متوجه تردد یک دستگاه خودروی سواری پژو سرقتی که در حال تردد در سطح حوزه استحفاظی این شهرستان بود می شوند که بلافاصله رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی گفت: در بررسی اولیه و استعلام شماره موتور و شاسی و پلاک از سامانه پلیس آگاهی مشخص شد خودرو مذکور سابقه سرقت از استان البرز شهرستان ملارد را داشته و دستور توقیف قضایی دارد که بلافاصله خودرو مذکور توقیف و یک نفر متهم در این رابطه که در مخفیگاه خود بوددستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمه با بیان اینکه متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، به مالکان وسایط نقلیه توصیه کرد حتماً از وسایل بازدارنده و تجهیزاتی نظیر جی پی اس، قفل فرمان و پدال و … برای خودروهای خود استفاده کنند و پلیس را در کاهش جرایم یاری نمایند.