  1. استانها
  2. یزد
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

‌پزشک یزدی با اختصاص خمس مال خود نسخه آزادی دو زندانی را پیچید

‌پزشک یزدی با اختصاص خمس مال خود نسخه آزادی دو زندانی را پیچید

یزد--پزشک یزدی با اهدا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، درهای زندان را برای دو زندانی غیر عمد گشود و شادی را به خانه‌هایشان برگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز، پزشک یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، ضمن آشنایی با سازوکار آزادی زندانیان غیر عمد و بررسی پرونده‌های مددجویان مشمول کمک این ستاد مردمی، مبلغ ۱ میلیارد ریال معادل ۱۰۰ میلیون تومان را جهت آزادی ۲ زندانی غیر عمد اهدا و با این اقدام دو خانواده چشم‌انتظار، پس از روزها دلواپسی، دوباره گرمای حضور عزیزانشان را تجربه خواهند کرد و شادی و آرامش را به خانه‌هایی باز خواهد گشت که مدت‌ها در انتظار شنیدن خبر رهایی عزیزانشان بودند.


این پزشک یزدی که تمایلی به فاش شدن نام و تصویرش نداشت در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: مدتی بود که مبلغی از خمس و سهم امام را در اختیار داشتم و پس از مشورت و تأیید مرجع تقلیدم، تصمیم گرفتم بخشی از آن را به آزادی زندانیان غیرعمد اختصاص دهم تا شاید باری از دوش خانواده‌هایی که روزهای سختی را می‌گذرانند، برداشته شود و امیدوارم این حرکت کوچک، تلنگری برای دیگران باشد تا همگی در حد توان، در شادی بازگشت نان‌آوران به خانه سهیم شوند.

کد خبر 6574552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها