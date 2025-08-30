پویش به عشق پیامبر می بخشم در شهر مقدس قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه استانی پویش عهد همدلی ایرانیان پس از انعقاد تفاهم نامه کشوری با هدف آزادسازی زندانیان جرایم مالی غیر عمد به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد سراسر نور حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) در دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد.

این جلسه جهت هماهنگی پویش یاد شده با حضور حجت الاسلام والمسلمین اختری رئیس ستاد بزرگداشت هفته وحدت، حجت الاسلام والمسلمین ملک محمدی مشاور ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین ملکا از اعضای دفتر مقام معظم رهبری در قم، حجت الاسلام والمسلمین ذاکری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم، حجت الاسلام والمسلمین بنیادی مدیرکل امور زندان‌ها و رئیس هیأت مدیره ستاد دیه استان و آقای مرادی پور مدیر ستاد دیه استان برگزار شد.

طبق هماهنگی صورت گرفته مقرر شد پیرامون آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد که توانایی مالی ندارند از همه ظرفیت‌های ملی و استانی با هماهنگی همه نهادهای عضو شورای هماهنگی تبلیغات و مساعدت مشاور محترم شورای هماهنگی تبلیغات، استفاده شود تا با تلاش مؤثر خیرین و آحاد مردم ولایی قم در سالروز ولادت با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم زمینه بازگشت این عزیزان به آغوش گرم خانواده‌ها فراهم شود.

نهضت ملی عهد همدلی ایرانیان با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مردمی دیه، حرکتی اجتماعی و انسانی است که روح همدلی و احسان را در جامعه گسترش می‌دهد.

ستادهای استانی ضمن شناسایی زندانیان واجد شرایط با بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی، خیرین و نهادها زمینه آزادسازی این افراد را مهیا می‌سازند.