هوشمندسازی سواحل برای افزایش ایمنی و کاهش غریق نیاز است

مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت فرهنگسازی برای استفاده ایمن از دریا و کاهش حوادث و آسیبهای ناشی از آن، گفت: فرهنگسازی یک کار مشترک میان چند دستگاه دولتی و یک طرح ملی است.
حیدری افزود: روزهایی که مردم برای استفاده از دریا به سواحل میآیند، زمان فرهنگسازی نیست. فرهنگسازی باید در طول سال و در زمان رشد فرزندان از طریق رسانهها، آموزش و پرورش و خانوادهها انجام شود.
وی آموزش نحوه استفاده از اماکن آبی را بسیار مهم دانست و گفت: باید نحوه صحیح استفاده از استخرها و سواحل دریا را به کودکان و مردم آموزش دهیم، این یک کار زمانبر و بلندمدت است که با طرحهای پیشنهادی نجات غریق و حمایت دستگاههای ذیربط، هدف اصلی آن نجات جان مردم از غرق شدن است.
حیدری ضمن قدردانی از زحمات رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان مازندران و اعضای هیئتهای شهرستانها، تاکید کرد: نیاز است که امکانات لجستیک و لوازم اولیه نجات غریق در اختیار ناجیان غریق قرار بگیرد تا منجیان مستقر در سواحل بتوانند به بهترین شکل ممکن عملیات نجات را انجام دهند و این مستلزم حمایتهای بیشتر استانداری است تا با کمکهای لازم از سوی استانداری و فرمانداریها، سواحل مازندران ایمنسازی شوند.
مناطق ساحلی ناامن شناسایی شده است
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور تصریح کرد: باید توجه داشت که همه سواحل برای استفاده مردم مناسب نیست و سواحل ناامن مشخص شده و خواهش میکنم اهالی بومی استان و مسافرانی که برای استفاده از دریا به سواحل میآیند، از نقاط امن که ناجیان غریق مشخص کردهاند، استفاده کنند تا دچار حادثه نشوند.
حیدری در خصوص سامانه هوشمندسازی سواحل اظهار داشت: طرح هوشمندسازی سواحل یک امر اجتنابناپذیر است. چه از لحاظ حضور ناجیان غریق و چه از نظر امکانات و وسایل نوینی که در دنیا استفاده میشود و باید ما هم با همان تجهیزات به سمت این تغییرات برویم. هوشمندسازی در آینده، جز لاینفک ساماندهی سواحل ما خواهد بود.
وی با بیان اینکه باید از سال جاری برای سال آینده آماده باشیم تا شاهد هیچ مرگ انسانی در دریا نباشیم، گفت: ساماندهی سواحل برای سال آینده با مدیریت و محوریت وزارت کشور و معاونت امور اجتماعی باید خیلی زودتر آغاز شود تا پروژهها برای سال ۱۴۰۵ قابل بهرهبرداری باشند.
حیدری در ادامه گفت: باید عملکرد دستگاهها ارزیابی شود. به طور مثال، در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کدام دستگاهها حضور داشتند و کدامها نبودند تا ضعفها پوشش داده شود و باید گزارشها بر اساس واقعیتها بررسی و آسیبشناسی انجام شود تا نقاط ضعف اصلاح شوند.
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور خاطرنشان کرد: من نه به عنوان رئیس فدراسیون، بلکه به عنوان فردی که در جمع دوستان سیاسی حضور داشتم، میگویم که همه اذعان دارند
نظر شما