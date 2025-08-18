  1. بین الملل
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۷

واژگونی قایق در نیجریه؛ بیش از ۴۰ نفر مفقود شدند

واژگون شدن قایق در شمال غربی نیجریه به مفقود شدن دست کم ۴۰ نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در پی واژگون شدن یک فروند قایق در ایالت «سوکوتو» واقع در شمال غربی نیجریه، دست کم ۴۰ نفر مفقود شده‌اند.

خدمات اضطراری نیجریه با تایید این خبر، اعلام کرد که این قایق در زمان حادثه دست کم ۵۰ سرنشین داشته است.

به گفته سازمان ملی مدیریت بحران این کشور، حدود ۱۰ نفر نجات پیدا کرده و ۴۰ تن مفقود شده‌اند.

این قایق در مسیر «بازار گورونیو» در سوکوتو دچار سانحه شد. زبیده عمر، مدیر کل سازمان ملی مدیریت بحران نیجریه اعلام کرد که تیم‌های واکنش سریع اعزام و این نهاد در حال دریافت گزارش‌های اولیه درباره حادثه است.

به گفته مقامات محلی، عملیات امداد و نجات برای پیدا کردن موقعیت مکانی مفقودشدگان شدت یافته است.

