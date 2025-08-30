  1. بازار
  2. بازار
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

نمایشگاه و همایش ماندالا در ایران‌مال

نمایشگاه و همایش ماندالا در ایران‌مال

همایش و نمایشگاه انجمن هنرمندان ماندالا در کتابخانه جندی شاپور و شبرو بازار روزهای پنج شنبه و جمعه ششم و هفتم شهریور ۱۴۰۴ پذیرای علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی بود.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سفیر هند در مراسم اختتامیه نمایشگاه که جمعه هفتم شهریور برگزار شد با تاکید بر اهمیت تعامل فرهنگی میان تهران و دهلی نو، گفت: فرهنگ و هنر می‌تواند مدل موفقی برای نزدیکی ملت‌ها باشد.

رود را شرست همچنین در گفتگویی امکانات ایران‌مال را برای برگزار کردن رویدادهایی مانند نمایشگاه ماندالا در حد عالی توصیف کرد و گفت سال پیش هم به ایرانمال آمدم و همه جای ایرانمال برای من آشناست. در پایان این مراسم از برگزیدگان هنر ماندالا قدردانی شد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6574592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها