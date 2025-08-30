به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سفیر هند در مراسم اختتامیه نمایشگاه که جمعه هفتم شهریور برگزار شد با تاکید بر اهمیت تعامل فرهنگی میان تهران و دهلی نو، گفت: فرهنگ و هنر می‌تواند مدل موفقی برای نزدیکی ملت‌ها باشد.

رود را شرست همچنین در گفتگویی امکانات ایران‌مال را برای برگزار کردن رویدادهایی مانند نمایشگاه ماندالا در حد عالی توصیف کرد و گفت سال پیش هم به ایرانمال آمدم و همه جای ایرانمال برای من آشناست. در پایان این مراسم از برگزیدگان هنر ماندالا قدردانی شد.

