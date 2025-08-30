به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در نشست با فعالان گردشگری و صنایعدستی لرستان، اظهار داشت: ظرفیت و امنیت بهعنوان دو شاخص مهم در توسعه گردشگری در لرستان فراهم است.
وی گفت: وجود پنج هزار اثر فاخر در لرستان که دو هزار و ۶۰۰ مورد از آنها به ثبت ملی رسیده، نشاندهنده ظرفیتهای لرستان در این حوزه است که ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد نیز این ظرفیتها را تأیید میکند.
استاندار لرستان، ادامه داد: این رویداد متعلق به همه جهانیان، ایران عزیز و لرستان بزرگ و مایه مباهات ما است.
شاهرخی، افزود: از سوی دیگر طبق آمار شورای امنیت، لرستان یکی از امنترین استانهای کشور است که در کنار ظرفیتهای تاریخی و طبیعی، جاذبههای اصلی برای جذب گردشگر را دارد.
وی، تصریح کرد: در این راستا باید بهسرعت برای فراهمکردن زیرساختها فعالیت کنیم.
استاندار لرستان، گفت: هفت طرح پیشران در برنامه راهبردی توسعه استان در حوزه گردشگری پیشبینیشده است.
شاهرخی، بیان داشت: میزان اعتبار این پروژهها دو همت است.
وی ادامه داد: این طرحها از مجموع ۱۰۷ پروژه پیشران توسعه پنجساله استان در بخشهای مختلف، دیده شده است.
استاندار لرستان، افزود: علاوه بر ۱۰۷ پروژه پیشران ۵۰۰ پروژه اولویتدار نیز در استان احصا شده که ۴۳ مورد از این طرحها، مربوط به حوزه گردشگری است.
شاهرخی، گفت: رویکرد ما برای اجرای این برنامه، حمایت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
