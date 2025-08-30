به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحی امیری در جلسه شورای اداری لرستان با حضور استاندار، نمایندگان و جمعی از مسئولان استانی، ثبت دره‌های خرم‌آباد در فهرست میراث جهانی یونسکو را نقطه‌ای برجسته در معرفی تاریخ و فرهنگ استان دانست.

وی با اشاره به جایگاه لرستان در تاریخ بشر و میراث‌فرهنگی کشور، گفت: ما ازاین‌پس صرفاً از یک دره سخن نمی‌گوییم؛ از استانی سخن می‌گوئیم که مردمان آن در حوزه‌های تاریخ، هنر، ادبیات و صنایع‌دستی سرآمد بوده و هستند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر اهمیت حضور در استان، افزود: دیروز توفیق داشتم همراه با معاونین و همکارانم در جشن مردمی استان حضور یابم و لبخند و نشاط مردم لرستان را از نزدیک مشاهده کنم. از سوی رئیس‌جمهوری، سلام گرم خود را به مردم عزیز استان ابلاغ می‌کنم.

صالحی امیری به دیدار با فعالان گردشگری، تشکل‌های صنایع‌دستی، هتل‌داران و سرمایه‌گذاران استان اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین چالش‌های آنان در سه محور بیمه، مالیات و تأمین تسهیلات بانکی برای تکمیل پروژه‌ها خلاصه می‌شود. این مسائل نشان می‌دهد لرستان سرزمینی ناشناخته است که نیازمند سرمایه‌گذاری جدی برای شناسایی ظرفیت‌ها و معرفی جاذبه‌های خود به ایران و جهان است.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم ظرفیت‌های طبیعی، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی این استان را به‌درستی معرفی کنیم، لرستان با موجی از گردشگران مواجه خواهد شد. مردمان مهمان‌نواز استان می‌توانند نقطه آغاز جهشی در توسعه گردشگری کشور باشند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از برنامه‌های ویژه وزارتخانه برای لرستان خبر داد و اظهار داشت: از استاندار خواسته‌ام برنامه‌های گردشگری استان را در قالب یک همایش ملی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تدوین کنند.

صالحی امیری با قدردانی از تلاش‌های نمایندگان مجلس استان در پیگیری مطالبات مردم، افزود: ما از مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال مردم آگاهیم و به نمایندگی از دولت از آنها عذرخواهی می‌کنیم، اما نمی‌توان واقعیت‌ها و ظرفیت‌های استراتژیک استان را نادیده گرفت.

وی با اشاره به نقش لرستان در دوران دفاع مقدس، گفت: سر تعظیم فرود می‌آوریم در برابر شهدا و خانواده‌های آنان که با مقاومت خود استقلال، امنیت و شرافت این کشور را تضمین کردند.

وزیر میراث‌فرهنگی، اعلام کرد: در تداوم این جلسات، تصمیمات راهبردی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی و نیز اکتشاف ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی استان اتخاذ خواهد شد.