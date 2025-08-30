  1. اقتصاد
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

میزان تامین ارز واردات امسال به ۲۳.۲ میلیارد دلار رسید

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا هشتم شهریور ماه ۱۴۰۴ بیش از ۲۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر بنابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا هشتم شهریور ماه ۱۴۰۴ از سوی این بانک بیش از ۲۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تأمین ارز شده است.

بنابر این گزارش ۱۷ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار از ارز تأمین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده و واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است.

این گزارش حاکی است، ۳۷۰ میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.

علی فروزان فر

