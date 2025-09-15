تامین ارز نیازهای وارداتی از ۲۵.۸ میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.

بنابر اعلام بانک مرکزی این بانک در راستای تأمین نیازهای وارداتی در بخش کالاهای اساسی، ۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات این دسته از کالاها که نیاز ضروری مردم می‌باشد تأمین ارز انجام داده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، واردکنندگان بخش تجاری و بازرگانی هم برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، ۱۸ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار ارز گرفتند.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که برای نیازهای خدماتی کشور در حدود ۷۲۵ میلیون دلار ارز تأمین شده است.