کشف ۶۰ کیلوگرم تریاک طی عملیات مشترک پلیس گیلان و لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی استان گیلان و لرستان با اشراف اطلاعاتی از ورود یک محموله مواد مخدر توسط یک دستگاه خودرو پژو به داخل استان مطلع شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضائی و طی یک عملیات ضربتی در محور دورود به خرم‌آباد خودرو پژو حامل مواد مخدر به همراه یک دستگاه خودرو پژو دیگر که به‌عنوان اسکورت این محموله را هدایت می‌کرد توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه پس از بازرسی از خودرو مقدار ۶۰ کیلوگرم تریاک کشف شد، تصریح کرد: دراین‌رابطه دو نفر متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ ابدال چگنی ضمن هشدار به سوداگران مرگ از شهروندان خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.