کلاهبرداری ۵۰ میلیاردی در بروجرد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس آگاهی بروجرد و اعلام اینکه یک نفر با تهیه قولنامه صوری و فروش مال غیر، از وی کلاهبرداری کرده است، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های پلیس مشخص شد، فرد کلاهبردار با تنظیم قولنامه صوری و فروش واحد مسکونی وی به فردی دیگر، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از شاکی کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی متهم را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر که در تحقیقات انجام شده متهم به بزه ارتکابی معترف که پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سردار هاشمی فر به شهروندان توصیه کرد: به‌منظور پیشگیری از سو استفاده افراد کلاهبردار و شیاد قبل از انجام هرگونه معامله با استعلام از دستگاه‌های متولی، از اصالت سند ملک اطمینان حاصل، تا بسترهای سو استفاده توسط این افراد بسته شود.