افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در اردستان؛ جهشی بلند در مسیر توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز که انرژی پاک و پایدار نقش حیاتی در آینده سیاره و اقتصاد کشورها ایفا می‌کند، اهمیت نیروگاه‌های خورشیدی بیش از پیش نمایان شده است. این تأسیسات، با بهره‌گیری از نیروی بی‌پایان خورشید، نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کنند، بلکه پایداری شبکه برق را نیز تضمین می‌کنند.

همزمان با هفته دولت، در گامی بلند به سوی آینده‌ای روشن و پایدار، در مراسمی که به طور همزمان در سطح استان و به صورت برخط در شهرستان‌ها برگزار شد، نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی اردستان، با حضور پرشور مسئولان و با همت سرمایه‌گذاران محلی، به بهره‌برداری رسید.

این پروژه عظیم که در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار واقع شده، نه تنها نمادی از تعهد شهرستان اردستان به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است، بلکه نویدبخش بهبود چشمگیر کیفیت برق در منطقه و جذب سرمایه‌گذاری‌های آتی خواهد بود.

این نیروگاه، نخستین گام عملیاتی در راستای تحقق برنامه بلندپروازانه شهرستان برای رسیدن به ظرفیت ۱۵۵ مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر است.

توسعه انرژی‌های خورشیدی، علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کمک به حفظ محیط زیست، می‌تواند به پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی‌ها کمک شایانی کند.

این اقدام، نه تنها از منظر زیست‌محیطی حائز اهمیت است، بلکه از بُعد اقتصادی نیز با ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب سرمایه‌گذاری، محرک توسعه منطقه‌ای خواهد بود.

محسن حیدری، سرپرست فرمانداری اردستان ظهر شنبه در مراسم افتتاح این پروژه ضمن اشاره به اهمیت این موضوع، اظهار کرد: این نیروگاه با توان ۱۰ مگاوات به همت همکاران و سرمایه‌گذاران محلی راه‌اندازی شده و امیدواریم ظرفیت‌های موجود توسعه یابد تا شاهد بهبود کیفیت برق در منطقه باشیم.

وی با تأکید بر لزوم ارتقا و توسعه پست برق اردستان، افزود: در صورت تحقق این پروژه، سرمایه‌گذارانی مانند شرکت سیمان اردستان قادر خواهند بود از ظرفیت فراهم‌شده استفاده کنند.

سرپرست فرمانداری اردستان خاطرنشان کرد: این پروژه بخشی از برنامه توسعه ۱۵۵ مگاواتی مجوزهای در دست اقدام در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر این شهرستان است.

سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی، با توجه به تابش بالای خورشید در کشورمان، از پتانسیل بالایی برخوردار است.

این پروژه‌ها نه تنها به تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور کمک می‌کنند، بلکه با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، نقش مهمی در مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا می‌کنند است.

افتتاح این نیروگاه در اردستان، نمونه‌ای درخشان از هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و مسیر را برای پروژه‌های بزرگ‌تر و بلندمدت در حوزه انرژی‌های پاک هموار می‌کند.

امید است با ادامه این روند، اردستان به یکی از قطب‌های مهم تولید انرژی خورشیدی در کشور تبدیل شود.