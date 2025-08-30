  1. استانها
  2. بوشهر
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۴

پروژه‌های صنعت برق بوشهر به بهره‌برداری رسید

بوشهر- همزمان با هفته دولت، چندین پروژه صنعت برق با اعتباری بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در شهرستان بوشهر افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، شهرستان بوشهر میزبان آئین آغاز و بهره‌برداری از طرح‌های مهم صنعت برق بود که بخشی از آن به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد.

این پروژه‌ها شامل احداث نیروگاه خورشیدی بر بام ساختمان مدیریت‌های برق، احداث نیروگاه خورشیدی در ادارات شهر بوشهر و همچنین احداث نیروگاه ۱۵ مگاواتی در سطح شهرستان بوشهر است که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

فرماندار بوشهر عصر شنبه در این آئین با بیان اینکه پروژه‌های برق گامی بلند در توسعه انرژی‌های نو به شمار می‌رود، گفت: بوشهر به دلیل برخورداری از ظرفیت بالای تابش خورشید، موقعیتی استثنایی برای ایجاد و گسترش نیروگاه‌های خورشیدی دارد.

محمد مظفری افزود: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر تأمین پایدار انرژی، زمینه اشتغال جوانان را فراهم کرده و نقش مهمی در رشد اقتصادی شهرستان ایفا خواهد کرد.

وی با تأکید بر سیاست‌های دولت در حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: احداث نیروگاه‌های خورشیدی اقدامی راهبردی در مسیر توسعه پایدار است و می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای سایر استان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

