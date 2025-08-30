آغاز عملیات اجرایی ۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه طی مراسمی در سالن اجتماعات این شرکت با حضور معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار و برخی از معاونین، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و… برگزار شد، ضمن رونمایی از ۱۶۲ پروژه برق رسانی استان به ارزش ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴، عملیات اجرایی ۴ نیروگاه خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۴۲ هکتار و ظرفیت ۳۰ مگاوات تولید انرژی برق آغاز شد.

پورمحمدی معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور طی سخنانی با اشاره به کاهش شدید نزولات آسمانی و ناترازی تولید و مصرف برق گفت: با اقدامات بسیار خوبی که در زمینه تولید برق در بخش‌های مختلف در دست اجرا می‌باشد قطعاً از این شرایط ناترازی عبور خواهیم کرد و لازم است با تولید تجهیزات کاهنده مصرف برق به سمت بهینه‌سازی برویم و طرح‌های مربوط به این حوزه را حمایت خواهیم کرد.

مجید فرهزاد مدیرعامل این شرکت نیز با اشاره به اینکه کلنگ زنی پروژه‌های برق رسانی با هدف کاهش ناترازی انرژی و بهبود شاخص‌های فنی صنعت برق در استان انجام گرفته، افزود: تبدیل ۱۴۰ هزار چراغ روشنایی پرمصرف به لامپ‌های کم مصرف ال ای دی که ۶۰ میلیون کیلووات ساعت صرفه‌جویی به همراه داشته است و تبدیل چراغ‌های پرمصرف در بیمارستان‌ها به لامپ‌های کم مصرف از جمله اقدامات این شرکت در راستای کاهش مصرف می‌باشد.

وی در ادامه گفت: تولید ۴۰۰۰ مگاوات انرژی برق خورشیدی در استان در دست بررسی است که در حال حاضر برای احداث ۷۷۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی مجوزات لازم صادر شده و ۵۲ مگاوات آن تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

گفتنی است: در پایان این نشست مجوز احداث ۴ نیروگاه خورشیدی به نمایندگان شرکت‌های مربوطه اهدا شد.