برگزاری اردوی استعدادیابی ویژه دانش آموزان نیازمند هرمزگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره در مراسم اختتامیه اردوی استعداد یابی و پرورش پرورش خلاقیت ویژه دانش آموزان دختر تحت حمایت کمیته امداد، اظهار داشت: امروز شاهد برگزاری یکی از بهترین و با کیفیت ترین دوره‌های آموزشی و پرورش خلاقیت، ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه بودیم که تا کنون برای فرزندان خانواده‌های تحت حمایت این نهاد در هرمزگان برگزار شده است و برای رسیدن به این کیفیت مطلوب در اردوهای حوزه معاونت امور فرهنگی این نهاد از ظرفیت اساتید برجسته کشوری استفاده کردیم که با استقبال خوب و حضور حداکثری دانش آموزان تحت حمایت از سراسر استان هرمزگان همراه بود.

وی با اشاره به مدت زمان ۳ روزه این اردو، افزود: در این اردوی ویژه بیش از ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر محصل در مقطع متوسطه دوره اول از کارگاه‌های مختلف پرورش خلاقیت در رشته‌های متنوعی نظیر خیاطی، آشپزی و شیرینی پزی، کار با چوب، عروسک سازی، طراحی، الکترونیک، مجری گری و.... بهره مند شدند.

این مقام مسئول به نقش مفید آموزش‌های استعدادیابی در آینده شغلی دانش آموزان اشاره و خاطر نشان کرد: امیدواریم با هدف گذاری انجام شده به منظور برگزاری دوره‌ای چنین اردوهایی برای فرزندان دختر و پسر جامعه هدف این نهاد، در آینده نزدیک شاهد شکوفایی استعدادهای نهفته‌ی فرزندان خانواده‌ها در راستای انتخاب درست مسیر آینده تحصیلی و شغلی و همچنین پیشرفت شخصی و ارتقا کیفیت زندگی این عزیزان باشیم.

خداوردی، مدیر مؤسسه استعدادیابی برتر ایرانیان نیز در حاشیه آئین اختتامیه این اردو، هدف از برگزاری چنین اردوهایی فراهم نمودن بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای واقعی و بالقوه دانش آموزان و افزایش عزت نفس آنها عنوان کرد و گفت: در تابستان امسال ۱۴۰۴ و با همکاری کمیته امداد امام (ره) توانستیم این اردوها را در بیش از ۲۰ استان کشور برای خدمت دانش آموزان معزز تحت حمایت این نهاد در مناطق کمتر برخوردار برگزار کنیم.