افتتاح زمین چمن شهدای اقتدار ایران اسلامی در مسکن مهر گلپایگان

احسان مهاجری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح پروژه زمین چمن مصنوعی مسکن مهر در هفته دولت اظهار کرد: زمینی به مساحت یکهزار و ۱۴۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسیده است.
شهردار گلپایگان در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق کمتر برخوردار شهر گفت: زمین چمن شهدای اقتدار یکی از پروژههای عدالتمحور شهرداری است که با هدف ارتقای نشاط اجتماعی، توسعه متوازن خدمات شهری و فراهمکردن فضایی سالم برای جوانان و نوجوانان این منطقه احداث شده است.
وی خاطرنشان کرد: افتتاح زمین چمن شهدای اقتدار در مسکن مهر گلپایگان بخشی از برنامههای شهرداری در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی و فرهنگی و ایجاد محیطی پرنشاط برای خانوادهها و جوانان این منطقه به شمار میرود.
سید محمدحسن علوی، رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان نیز در این ارتباط به مهر گفت: اجرای این پروژه نشاندهنده توجه ویژه مدیریت شهری به مناطق کمتر برخوردار همچون مسکن مهر است و امیدواریم با تداوم چنین طرحهایی، گامهای مؤثری در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه شهروندان برداشته شود.
وی افزود: شورای اسلامی شهر و شهرداری گلپایگان توسعه فضاهای ورزشی را از اولویتهای مهم خود میدانند و تلاش میکنند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینه ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان و تقویت سرمایه اجتماعی افزایش دهد.
نظر شما