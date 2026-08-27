افتتاح شانزدهمین زمین چمن مصنوعی فوتبال کاشان با رویکرد عدالت اجتماعی

مرتضی والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بدو تاسیس این سازمان، ۱۱ زمین چمن مصنوعی در دورههای گذشته مدیریت شهری به بهرهبرداری رسیده و پنج زمین دیگر نیز بر اساس نیازسنجی و ظرفیتسنجی مناطق مختلف شهر و با محوریت ارائه خدمات بر مینای عدالت توزیعی شناسایی شده است. یکی از این پروژهها در شهرک مطهری راوند اجرا شد و با افتتاح آن، تعداد زمینهای چمن مصنوعی راوند طی سالهای گذشته به چهار مورد رسید.
وی با اشاره به توجه مدیریت شهری به مناطق حاشیهای ابراز کرد: اجرای این پروژهها نشاندهنده توجه شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به توسعه زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، افزایش نشاط و شادابی شهروندان در مناطق مختلف کاشان است.
مشاور فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با بیان اینکه سرانه فضاهای ورزشی در کشور کمتر از ۰/۴ مترمربع است، تصریح کرد: بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه قرار است این سرانه در کشور به یک مترمربع برسد که خوشبختانه در شهر کاشان، شهرداری تاکنون و بدون احتساب فضاهای ورزشی متعلق به دستگاههایی مانند اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، حدود ۰/۸ مترمربع سرانه فضای ورزشی برای شهروندان ایجاد کرده است.
وی این میزان را در مقایسه با بسیاری از شهرها قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد: این آمار نشاندهنده رویکرد مدیریت شهری کاشان به حوزه ورزش و مسائل فرهنگی و اجتماعی شهروندان است و تلاش میکنیم این مسیر را با اجرای پروژههای جدید ادامه دهیم.
والیزاده اعتبار اجرای شانزدهمین زمین چمن مصنوعی را حدود ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این هزینه شامل تملک، زیرسازی، فنسکشی، اجرای چمن مصنوعی، احداث مستحدثات و تأمین زیرساختهای مورد نیاز از جمله برق و تجهیزات جانبی پروژه بوده است.
وی درباره نحوه بهرهبرداری از این فضاها نیز گفت: پس از تحویل اماکن به سازمان و طی مراحل قانونی، این مجموعهها از طریق مزایده در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند و با عقد قرارداد، امکان استفاده شهروندان از آنها با هزینهای بسیار اندک فراهم میشود.
مشاور فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان تأکید کرد: نگاه شهرداری به این اماکن درآمدی نیست و مبالغ دریافتشده صرفاً در حد هزینههای جاری و نگهداری مجموعههاست تا شهروندان بتوانند با کمترین هزینه از امکانات ورزشی استفاده کنند.
وی در پایان با اشاره به تنوع فضاهای ورزشی تحت مدیریت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان خاطرنشان کرد: مجموعه استخر مروارید، پارکهای بانوان، زمینهای چمن مصنوعی، سولهها و سالنهای ورزشی، پیستهای ورزشی در پارکها، سالن ژیمناستیک، پیست سوارکاری، پیست تنیس، پیست موتورسواری و دیگر فضاهای ورزشی، مجموعه زیرساختهایی است که با هدف ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در اختیار مردم قرار گرفته است.
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