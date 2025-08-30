به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه تلویزیونی «پرسشگر» این هفته با موضوع نقش و جایگاه باشگاه دانش‌پژوهان جوان روی آنتن می‌رود.

در این برنامه که امشب شنبه ۸ شهریور، ساعت ۲۲ با اجرای بهروز تشکر پخش می‌شود، سیدرضا حسینی معاون وزیر و رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان به همراه ۲ نفر از مدال‌آوران طلای جهانی، علی سلیمان‌زاده‌کاه‌ورودی (زیست‌شناسی) و حسین معصومی (نجوم و اخترفیزیک) حضور پیدا می‌کنند.

برنامه «پرسشگر» هر هفته با طرح موضوعات مهم حوزه تعلیم و تربیت، به بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های آموزشی کشور می‌پردازد.