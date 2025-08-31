کسب موفقیت دانش آموز پژوهشگر ایرانی در عرصه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آرتین کریمیان‌راد، دانش‌آموز پایه دهم، با ارائه پروژه‌ای نوآورانه در حوزه بیوتکنولوژی، موفق به کسب سه مدال بین‌المللی از رقابت‌های علمی معتبر شد.

کریمیان راد توانست مدال نقره از مسابقات فرانسه، مدال طلا از مسابقات ترکیه، و مدال نقره از رقابت‌های جهانی iWISE لندن را از آن خود کنند.

پروژه ارائه‌شده توسط این دانش‌آموز، با عنوان «ساخت نانوژل گیاهی با استفاده از عصاره رزماری و گل همیشه‌بهار و بررسی سمیت سلولی آن بر روی سلول‌های پوست انسان» انجام شده است.

این نانوژل با بهره‌گیری از روش‌های آزمایشگاهی دقیق، تهیه شده و با انجام آزمون‌های تخصصی بر روی رده سلولی فیبروبلاست انسانی (HDF-1)، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

هدف اصلی این پژوهش، تولید محصولی طبیعی با خواص درمانی بود؛ نانوژلی که بتواند التهابات پوستی را کاهش دهد، خاصیت آنتی‌باکتریال داشته باشد و به شفافیت و سلامت پوست کمک کند.

نتایج تست MTT نشان می‌دهد این نانوژل، در غلظت‌های استاندارد، کمترین میزان سمیت را برای سلول‌های پوستی داشته و ایمنی مناسبی دارد.

این دستاورد ارزشمند، حاصل تلاش پیگیرانه، علاقه‌مندی عمیق به علم، و حضور مؤثر در کلاس‌های پژوهش مدرسه سلام تجریش و مؤسسه تبادل ایده و نوآوری ماندگار است.