به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های هفته دولت در روستای ابراهیمی شهرستان نهبندان اظهار کرد: یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می‌داریم و امیدواریم در مسیر خدمت صادقانه به مردم، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تلاش و پیگیری رئیس‌جمهور گفت: ایشان رئیس‌جمهور را فردی پرتلاش، پیگیر و سخت‌کوش معرفی کردند و بر لزوم حمایت و قدردانی از دولت چهاردهم تأکید فرمودند. موفقیت دولت، موفقیت نظام است و همه باید در این مسیر همراهی کنیم.

هاشمی خطاب به اهالی روستای ابراهیمی افزود: از مهمان‌نوازی مردم، بزرگان، عشایر و بانوان این منطقه صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم خدمتگزار شایسته‌ای برای شما باشیم.

افتتاح ۹۹۳پ روژه در استان

استاندار خراسان جنوبی گفت: در هفته دولت امسال در سطح استان ۹۳۳ پروژه با اعتبار بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد که از این میزان، تنها در حوزه بنیاد مسکن ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه بهره‌برداری شد.

وی افزود: سهم شهرستان نهبندان از این پروژه‌ها قابل توجه است و تلاش می‌کنیم این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد.

نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای امنیتی اشاره کرد و گفت: طی دو هفته گذشته اداره کل اطلاعات استان ضربه سنگینی به گروهک تروریستی انصارالفرقان وارد کرد و اعضای یک تیم ۱۲ نفره که قصد خرابکاری در خراسان جنوبی داشتند در نطفه خفه شدند.

هاشمی ادامه داد: نیروی انتظامی نیز در عملیاتی ۱۱ قاچاقچی مواد مخدر را به هلاکت رساند و سپاه پاسداران رزمایش بزرگ «شهدای اقتدار» را در سطح استان اجرا کرد که نشان از اقتدار امنیتی خراسان جنوبی دارد.

نهبندان کانون پروژه های زیر بنایی

استاندار خراسان جنوبی گفت: پروژه راه‌آهن از دیگر طرح‌های مهم استان است که در دولت چهاردهم نه تنها متوقف نشد بلکه یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرد. همچنین برای دوبانده کردن مسیرهای استان، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت.

وی افزود: پروژه خط انتقال گاز ۳۶ اینچ به طول ۱۲۶ کیلومتر نیز با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در حال اجراست که تنها در این منطقه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در دست اقدام قرار دارد.

هاشمی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت وحدت گفت: معظم‌له فرمودند اگر کسی در جامعه ناامیدی تزریق کند، به نظام خیانت کرده است. بنابراین همه مسئولان باید با انسجام و همدلی کار کنند.

وی بیان کرد: خوشبختانه در استان انسجام خوبی میان نماینده ولی فقیه، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و مدیران وجود دارد و این ظرفیت باید در مسیر خدمت صادقانه به مردم به کار گرفته شود.

استاندار خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد شهید رجایی گفت: او کمتر از یک ماه رئیس‌جمهور بود اما به دلیل مردمی بودن و خدمت صادقانه، نامش ماندگار شد. امروز نیز رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان در میدان مردم حضور دارد و این روحیه باید سرلوحه کار همه مدیران قرار گیرد.

اولویت آب و اشتغال

هاشمی اظهار کرد: برای ما جامعه هدف مردم هستند؛ اینکه فرزندان روستایی بتوانند در مسیر مناسب به مدرسه بروند یا کشاورزان قنواتشان احیا شود. امروز دو مسئله اصلی مردم روستا آب و اشتغال است و دولت در این زمینه مکلف به اقدام جدی است.

وی با قدردانی از رسانه‌ها و مطبوعات افزود: رسانه‌ها بازوی مهمی در تبیین خدمات نظام و ایجاد امید در جامعه هستند و باید در کنار مدیران برای توسعه استان تلاش کنند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: با وحدت، انسجام و همراهی مردم و مسئولان، آینده روشنی در انتظار استان است و هفته دولت امسال نشان داد خراسان جنوبی روی ریل توسعه قرار گرفته است.