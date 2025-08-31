اتصال بیش از ۱۴۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه در خراسان جنوبی

ه گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه ۱۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی با حضور مشاور رئیسجمهور بیان کرد: تاکنون بیش از هزار و ۴۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به شبکه سراسری متصل شده و عملیات اجرایی چندین طرح دیگر نیز آغاز شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای خورشیدی خراسان جنوبی، بیان کرد: این دیار از مستعدترین استانهای کشور در حوزه انرژی خورشیدی بوده و ظرفیت بالایی برای تبدیلشدن به قطب تولید انرژی تجدیدپذیر دارد.
هاشمی با بیان اینکه تاکنون ۱۱ شرکت تعاونی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان تشکیل شده است، ادامه داد: از آن جایی که هر واحد یک مگاواتی میتواند منبع درآمد پایدار برای بیش از ۲۰ خانواده باشد و بازگشت سرمایه در مدت ۲.۵ تا ۳ سال امکانپذیر است، این بخش در کمک به معیشت مردم بسیار مؤثر میباشد.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: ادارات دولتی استان بیشترین استقبال را از اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی داشتهاند که این همراهی ارزشمند میتواند الگویی برای بخش خصوصی و خانوارها باشد.
مشاور رئیسجمهور هم در این بازدید با بیان اینکه خوشبختانه خراسان جنوبی در این حوزه گامهای ارزشمندی برداشته است، گفت: خراسان جنوبی میتواند بهعنوان یکی از قطبهای اصلی نیروگاههای خورشیدی در کشور مطرح شود.
وی با بیان اینکه اجرای چنین پروژههایی جاذبهای قوی برای سرمایهگذاران ایجاد میکند و میتواند مسیر توسعه پایدار استان را شتاب بخشد، ادامه داد: امید است با همکاری و همافزایی همه مسئولان و مردم، این روند ادامه یافته و خراسان جنوبی در مسیر توسعه ملی نقشآفرینی برجستهای داشته باشد.
