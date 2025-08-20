افتتاح ۹۳۳ پروژه با اعتبار ۱۲ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، با بیان اینکه این هفته بهترین فرصت برای تبیین خدمات و امیدآفرینی در جامعه است، اظهار داشت: امسال ۹۳۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان در سطح استان افتتاح یا کلنگزنی خواهد شد.
استاندار خراسان جنوبی افزود: از این تعداد، ۸۲۹ پروژه افتتاحی با اعتبار بیش از هشت هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان و ۳۸ پروژه کلنگزنی با اعتبار حدود ۳ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان اجرایی میشود.
به گفته هاشمی، ۶۹ درصد پروژهها عمرانی و ۳۱ درصد سرمایهگذاری اقتصادی است.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: در هفته دولت سال گذشته ۷۳۲ پروژه افتتاح و کلنگزنی شد، اما امسال با رشد ۲۷ درصدی، تعداد پروژهها به ۹۳۳ رسیده که این افزایش بیانگر نگاه ویژه دولت به توسعه استان است.
جزئیات پروژهها در شهرستانها
هاشمی با اشاره به توزیع پروژهها در ۱۲ شهرستان استان گفت: شهرستان بیرجند ۷۶ پروژه با اعتبار ۸۲۶ میلیارد تومان، شهرستان طبس ۷۲ پروژه با اعتبار سه هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان، شهرستان قائنات ۱۱۵ پروژه با اعتبار ۷۷ میلیارد تومان، شهرستان نهبندان ۸۲ پروژه با اعتبار ۷۲۹ میلیارد تومان، شهرستان فردوس ۶۴ پروژه با اعتبار ۳۲۹ میلیارد تومان، شهرستان سربیشه ۹۶ پروژه با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان، شهرستان سرایان ۶۱ پروژه با اعتبار ۲۴۱ میلیارد تومان خواهد داشت.
وی گفت: همچنین شهرستان بشرویه ۴۹ پروژه با اعتبار ۲۴۸ میلیارد تومان، شهرستان درمیان ۸۹ پروژه با اعتبار ۲۴۵ میلیارد تومان، شهرستان زیرکوه: ۸۰ پروژه با اعتبار ۳۲۲ میلیارد تومان، شهرستان عشقآباد ۲۰ پروژه با اعتبار ۸ میلیارد تومان (با نگاه ویژه دولت به شهرستان تازهتأسیس) در هفته دولت سال جاری خواهد داشت.
پروژههای شاخص استان
وی در تشریح پروژههای کلان و زیرساختی استان افزود: احیای بیش از ۶۰ واحد تولیدی راکد در قالب یکشنبههای صنعتی، آغاز عملیات اجرایی راه ماهیرود، انعقاد تفاهمنامه پنججانبه نیروگاه حرارتی زغالسنگ طبس با حضور وزیر نیرو و پیگیری جدی پروژه راهآهن چابهار – خراسان جنوبی – خراسان رضوی با تخصیص بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار از پروژههای شاخص استان است.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: توسعه بازارچههای مرزی ماهیرود، یزدان، دوکوهانه و میل ۷۳ برای تقویت تجارت خارجی با افغانستان و افزایش سهم نیروگاههای خورشیدی استان به ۱۷ درصد در حالی که میانگین کشوری تنها ۳ درصد است از دیگر پروژهها است.
دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی
هاشمی همچنین کاهش نرخ بیکاری استان به ۴.۱ درصد، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، صدور مجوز کولبری در چهار شهرستان مرزی و افزایش صادرات به افغانستان را از مهمترین موفقیتهای استان در یک سال گذشته عنوان کرد.
وی با بیان اینکه امنیت پایدار ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان فرصت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی است، افزود: پروژه انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرقی کشور نیز از اولویتهای مهم دولت وفاق ملی است که مراحل مطالعاتی آن دنبال میشود.
نقش رسانهها در امیدآفرینی
استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه گفت: رسانهها فرماندهان خط مقدم در عرصه امیدآفرینی هستند و دولت وفاق ملی با اتکا به وحدت، همدلی و انسجام مردم، اجرای پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در زمینه جایگاه پروژه های فرهنگی در پروژه های هفته دولت گفت: هر پروژه ای که ما افتتاح می کنیم به نوعی کار فرهنگی است چرا که اشتغال زایی و.. در حوزه فرهنگ نیز نقش آفرین است ولی به طور خاص پروژه هایی چون خانه عالم و.. در بین پروژه های هفته دولت وجود دارد.
هاشمی همچنین پیشنهاد خبرنگار مهر در زمینه حضور در مدارس و صحبت با نوجوانان دبیرستانی را پیشنهادی درست و به جا دانست و یادآور شد: این پیشنهاد بعد از مهرماه مدنظر قرار خواهد گرفت.
نظر شما