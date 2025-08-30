تشکیل پرونده قضایی برای عاملان تخریب محیط زیست در شفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرچگینی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه اظهار کرد: پرونده قضائی برای عاملین تخریب محیط زیست به بهانه احداث جاده ایل راهی در منطقه گشت رودخان تشکیل شد.

وی در ادامه افزود: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگل‌ها و مراتع طبیعی جز انفال و ثروت‌های عمومی بوده و هرگونه بهره برداری از آنها در راستای مصالح عامه را قانون تعیین می‌کند.

چگینی اضافه کرد: این منافی تأمین خدمات عمرانی در مناطق عشایری نیست بلکه هرگونه اقدام عمرانی در جنگل‌ها و مراتع باید براساس قانون و پس از اخذ مجوّزهای قانونی صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شفت تصریح کرد: تخطی از قانون خط قرمز دستگاه قضائی است وبا مرتکبین این اقدام غیرقانونی با شدت برخورد خواهد شد.