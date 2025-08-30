  1. استانها
تشکیل پرونده قضایی برای عاملان تخریب محیط زیست در شفت

شفت- دادستان عمومی و انقلاب شفت از تشکیل پرونده قضایی برای عاملان تخریب محیط زیست در این شهرستان به بهانه احداث جاده ایل راهی در منطقه گشت رودخان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرچگینی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه اظهار کرد: پرونده قضائی برای عاملین تخریب محیط زیست به بهانه احداث جاده ایل راهی در منطقه گشت رودخان تشکیل شد.

وی در ادامه افزود: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگل‌ها و مراتع طبیعی جز انفال و ثروت‌های عمومی بوده و هرگونه بهره برداری از آنها در راستای مصالح عامه را قانون تعیین می‌کند.

چگینی اضافه کرد: این منافی تأمین خدمات عمرانی در مناطق عشایری نیست بلکه هرگونه اقدام عمرانی در جنگل‌ها و مراتع باید براساس قانون و پس از اخذ مجوّزهای قانونی صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شفت تصریح کرد: تخطی از قانون خط قرمز دستگاه قضائی است وبا مرتکبین این اقدام غیرقانونی با شدت برخورد خواهد شد.

