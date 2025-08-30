  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

کشف ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

بندرعباس - جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی ایست بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب دراجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته حین گشت زنی و کنترل محور مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکر ویژه حمل سوخت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار، ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی استان ارزش مالی سوخت‌های قاچاق کشف شده از این کامیون را ۱۵ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل گردید.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به این که مقابله با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم مردم فهیم و قدرشناس استان خواست، هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه قاچاق سوخت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

