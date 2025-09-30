به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهیان ظهر سه شنبه در جریان بازدید سرزده از مجتمع های قضایی شهر رشت پس از بررسی میدانی نحوه خدمات دهی به مراجعین و دریافت گزارش‌های شفاهی، دستورات لازم را در خصوص اصلاح فرآیند نوبت‌دهی در دفاتر خدمات قضایی، تسهیل امور مراجعان و ساماندهی وضعیت نیروی انسانی صادر کرد.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، اظهار داشت: مطابق با منویات ریاست محترم قوه قضاییه، دادگستری استان گیلان با رویکردی مردمی، پاسخ‌گو و تحول‌گرا، در مسیر رفع مشکلات مردم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات قضایی گام بر می دارد.

این بازدیدها در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه مبنی بر نظارت مستمر و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی صورت گرفت و فرصتی فراهم آمد تا مراجعین به مجتمع های قضایی به صورت مستقیم مسائل و دغدغه های خود را در زمینه های مختلف قضایی به رییس کل دادگستری استان مطرح کنند.