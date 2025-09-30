  1. استانها
  2. گیلان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

رئیس‌کل دادگستری گیلان از مجتمع های قضایی رشت بازدید کرد

رشت- رئیس‌کل دادگستری گیلان به‌ صورت سرزده از مجتمع شوق زندگی، شوراهای حل اختلاف، خانواده و یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک رشت بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهیان ظهر سه شنبه در جریان بازدید سرزده از مجتمع های قضایی شهر رشت پس از بررسی میدانی نحوه خدمات دهی به مراجعین و دریافت گزارش‌های شفاهی، دستورات لازم را در خصوص اصلاح فرآیند نوبت‌دهی در دفاتر خدمات قضایی، تسهیل امور مراجعان و ساماندهی وضعیت نیروی انسانی صادر کرد.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، اظهار داشت: مطابق با منویات ریاست محترم قوه قضاییه، دادگستری استان گیلان با رویکردی مردمی، پاسخ‌گو و تحول‌گرا، در مسیر رفع مشکلات مردم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات قضایی گام بر می دارد.

این بازدیدها در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه مبنی بر نظارت مستمر و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی صورت گرفت و فرصتی فراهم آمد تا مراجعین به مجتمع های قضایی به صورت مستقیم مسائل و دغدغه های خود را در زمینه های مختلف قضایی به رییس کل دادگستری استان مطرح کنند.

