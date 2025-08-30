تالاب گاوخونی نیازمند تخصیص ۱۷۶ میلیون مترمکعب آب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری روز شنبه در نشست خبری که در مجتمع مطبوعاتی اصفهان برگزار شد، با اشاره به وضعیت تالاب بین المللی گاوخونی و اقدامات صورت گرفته برای نجات آن، اظهار کرد: تالاب و مسائل زیست‌محیطی نباید در هیاهوی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شوند.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به تالاب‌های کشور به‌ویژه تالاب گاوخونی، گفت: ما باید به تالاب‌هایمان توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا از ناامیدی در این حوزه جلوگیری کنیم.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان با اشاره به جداول منابع و مصارف آب که هر ساله توسط وزارت نیرو منتشر می‌شود، توضیح داد: بر اساس مطالعات، نیاز آبی تالاب بین المللی گاوخونی در شرایط عادی ۱۷۶ میلیون مترمکعب و در شرایط بحرانی و خشکسالی حداقل ۸۰ میلیون مترمکعب است تا اکوسیستم آن پایدار بماند اما این اعداد در جداول منابع و مصارف به‌درستی لحاظ نمی‌شوند.

اکبری افزود: از رسانه‌ها می‌خواهیم با اطلاع‌رسانی دقیق و پیگیری، به شفافیت و بهبود تخصیص منابع آبی به محیط زیست و تالاب کمک کنند.

وی همچنین به برداشت‌های غیرمجاز آب در بالادست تالاب و حوضه زاینده‌رود اشاره کرد و گفت: متأسفانه این برداشت‌ها در بالادست حوضه در اصفهان و استان همجوار به شدت ادامه دارد و این موضوع یکی از چالش‌های اصلی محیط زیست ماست و رسانه‌ها باید آن را به‌طور جدی پیگیری کنند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان اصفهان همچنین با استناد به ۲۷ سال تجربه خود در حوزه محیط زیست، تأکید کرد: طرح‌های اقتصادی بدون پیوست زیست‌محیطی و طرح‌های زیست‌محیطی بدون توجیه اقتصادی پایدار نیستند.

اکبری با بیان اینکه لازم است حفاظت از محیط زیست با مشارکت مردم و بخش خصوصی تقویت شود، به تجربه قرق‌های اختصاصی به‌عنوان یک ابزار موفق اشاره کرد و توضیح داد: در این مدل حفاظت از مناطق به تعاونی‌ها و بخش خصوصی واگذار می‌شود تا با ایجاد نیرو، حفاظت و بهره‌برداری پایدار انجام دهند.

به گفته وی، در حال حاضر پنج قرق اختصاصی در نائین ایجاد شده که نتایج بسیار خوبی در احیای حیات وحش داشته‌اند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان به ثبت اسناد مالکیت سه تالاب مهم استان شامل تالاب بین الملی گاوخونی، تالاب شور گلپایگان و بخشی از دریاچه نمک در آران و بیدگل به نام اداره محیط زیست اصفهان اشاره کرد و گفت: با وجود چالش‌ها و ادعاهای منابع طبیعی و وزارت نیرو، با همکاری بین‌بخشی این اسناد را به نام محیط زیست ثبت کردیم.

اکبری درباره دریاچه نمک که در جغرافیای مشترک سه استان اصفهان، قم و سمنان قرار دارد، گفت: طرح مدیریت جامع این دریاچه به طور جدی در حال پیگیری است و هفته گذشته جلسه‌ای در سطح ملی در وزارت کشور برای این مهم برگزار شده است.

وی ابراز کرد: از شما رسانه مداران می‌خواهم که با همکاری و اطلاع‌رسانی، به ما در حفاظت از محیط زیست و ایجاد یک شبکه حفاظتی قوی کمک کنید؛ باید از جزیره‌ای شدن مناطق حفاظت‌شده جلوگیری کنیم و کاری کنیم که مردم طبیعت را مال خودشان بدانند. این هدف تنها با همکاری مشترک بین رسانه‌ها، مردم و نهادها محقق می‌شود.