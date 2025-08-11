فعالیت شرکت پتاس در نزدیکی تالاب گاوخونی متوقف شد

داریوش گلعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت شرکت پتاس در نزدیکی تالاب گاوخونی واقع در ۱۰ کیلومتری غرب این تالاب ارزشمند به دلیل نبود مطالعات جامع زیستمحیطی و هیدرولوژیکی متوقف شد.
استحصال پتاس بدون مجوز بهرهبرداری
وی افزود: امروز دوشنبه پس از بازدید مشترکی که به همراه مدیران اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان از این مجموعه داشتیم، مشخص شد این شرکت صرفاً مجوز اکتشاف دریافت کرده و بدون مجوز بهرهبرداری اقدام به حفر کانال و احداث حوضچه برای استحصال پتاس کرده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان توضیح داد: این شرکت با حفر کانال، آبهای سطحی را جمعآوری و به حوضچههای تبخیری منتقل میکند تا پتاس استحصال شود اما به دلیل نبود مطالعات هیدرولوژیکی و نگرانی از تأثیرات سو بر سفرههای آب زیرزمینی و حیات تالاب گاوخونی، امروز دستور توقف عملیات صادر شد.
گلعلیزاده افزود: این شرکت حتی گزارش اولیه اکتشاف را به اداره صنعت، معدن و تجارت استان ارائه نکرده و موظف شده است مستندات و مطالعات کامل هیدرولوژی منطقه را تحویل دهد.
به گفته مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان، این واحد در حال احداث حوضچه دوم بود که فعالیت آن متوقف شد.
زهکشیها رژیم هیدرولوژیکی منطقه گاوخونی را تهدید میکند
وی با اشاره به تجربه تلخ دریاچه ارومیه، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم زهکشیها و کانالهای ایجادشده، رژیم هیدرولوژیکی سفرههای آب زیرزمینی تالاب گاوخونی را مختل کند.
گلعلیزاده همچنین به مشکل قانونی ماده ۲۴ مکرر قانون معادن اشاره کرد که بر اساس آن فعالیتهای معدنی خارج از مناطق چهارگانه محیطزیستی نیازی به استعلام از سازمان حفاظت محیطزیست ندارد.
وی این موضوع را یکی از عوامل آسیبزا دانست و خاطرنشان کرد: با استاندار اصفهان رایزنی کردیم تا با تصویب مصوبهای در استان استعلام از محیطزیست برای فعالیتهای معدنی الزامی شود؛ همچنین پیشنهاد شده است در مواردی که فعالیتهای معدنی ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد از فرمانداریها نیز استعلام گرفته شود تا از هدررفت سرمایهگذاری و نارضایتیهای اجتماعی و زیستمحیطی پیشگیری شود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان تأکید کرد: مجلس باید ماده ۲۴ مکرر قانون معادن را اصلاح کند تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.
گلعلیزاده اضافه کرد: فعالیتهای اکتشافی و بهرهبرداری این شرکت تا زمان ارائه مستندات و تصمیمگیری نهایی متوقف باقی خواهد ماند.
