به گزارش خبرنگار مهر، نرگس حسین مردی ظهر شنبه در همایش «فرزانگان از تبار خاوران» گفت: نخبگان مقیم خارج از کشور از جایگاهی ویژه در جامعه برخوردار هستند زیرا میتوانند بین دانش جهانی و نیازهای بومی ارتباط مناسبی برقرار کنند و از این لحاظ نقشی مؤثر در توسعه پایدار کشور ایفا کنند.
به گفته وی، بنیاد نخبگان کشور بازگشت نخبگان را تنها به معنای حضور فیزیکی آنها در ایران نمیداند، بلکه بازگشت سرمایه فکری، علمی و ارتباطی آنان را هدفگذاری کرده است.
وی در ادامه گفت: خراسان جنوبی با تاریخ و فرهنگی غنی، مردمی سختکوش و استعدادهای درخشان، میتواند به آزمایشگاه واقعی نوآوری تبدیل شود.
حسین مردی با اشاره به چالشهایی چون خشکسالی، مهاجرت و کمآبی که در خراسان جنوبی وجود دارند، آنها را تهدید ندانست و افزود: وجود این شرایط فرصتی بسیار مناسب برای نوآوری و همافزایی نخبگان داخلی و خارجی است.
وی در ادامه سخنانش افزود: نخبگان خراسان جنوبی مقیم خارج از کشور با اجرای پروژههای علمی مشترک، حضور در کارگاههای تخصصی، سرمایهگذاری علمی و مشارکت در شبکهسازی پژوهشی، میتوانند بخشی از توان خود را به زادگاه خود منتقل کنند.
حسین مردی در ادامه با تشکر از نقش خانوادههای این نخبگان متذکر شد: خانوادههای نخبگان پشتوانه اصلی این سرمایهها هستند.
معاون بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: فرزندان خراسان جنوبی، نمایندگان فرهنگ و علم ایران در دنیا هستند و بنیاد ملی نخبگان خود را متعهد میداند تا پلی ارتباطی پایدار و مؤثر میان آنان و سرزمین مادریشان ایجاد کند.
وی در ادامه تصریح کرد: آینده ایران توسط نخبگان داخل و خارج از کشور ساخته میشود.
