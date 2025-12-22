پاسخ قاطع مدیر دینامو به مشتریان؛ جواد فروشی نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه با اینکه نتوانسته در لیگ برتر روسیه عملکرد خوبی داشته باشد اما محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی این تیم توانسته نگاهها را به خود جلب کند و با پیشنهاداتی از سمت باشگاههای ایرانی و ترکیهای مواجه شده است اما از آنجایی که با دینامو قرارداد دارد جدایی او منوط به رضایت مدیران این باشگاه روسی است.
«شامیل گازیزوف» مدیرعامل باشگاه دینامو ماخاچ قلعه در گفتگو با سایت «Rusfootball» اعلام کرد که محمدجواد حسیننژاد در پنجره نقلوانتقالات زمستانی تیم را ترک نخواهد کرد.
او گفت: همیشه به جواد علاقه وجود داشتهام. او بازیکنی درخشان با ویژگیهای فنی خوب است اما فکر میکنم او در زمستان باشگاه را ترک نکند، ما میخواهیم او را حفظ کنیم و جواد یکی از رهبران تیم ما است.
در فصل جاری لیگ روسیه جواد در مجموع ۲۵ بازی در تمام رقابتها حضور داشته، دو گل به ثمر رسانده و یک پاس گل داده است.
