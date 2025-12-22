به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی صبح دوشنبه در جلسه شورای انرژی استان اصفهان با تمجید از عملکرد یک‌ساله این شورا اظهار کرد: شورای انرژی استان یکی از منظم‌ترین، پرکارترین و دارای برنامه‌ترین کارگروه‌های استانی است که به صورت مستمر و هفتگی، جلسات کارشناسی و اجرایی خود را برای پیگیری دستور کارهای مشترک برگزار کرده است.

اصفهان؛ پیشرو در اجرای طرح جوایز انطباقی ساختمان‌ها

وی با تاکید بر لزوم تداوم پیگیری پروژه‌های شاخص و ملی که به تازگی در استان کلید خورده است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، بحث جوایز انطباقی است. اصفهان نخستین استان کشور است که موضوع تولید و انطباق ساختمان‌ها با استانداردهای مصرف را در دستور کار قرار داده که این اقدام تأثیر بسزایی در بهینه‌سازی مصرف گاز، برق و حفاظت از محیط‌زیست خواهد داشت.

هوشمندسازی مصرف در شهرک‌های صنعتی

معاون عمرانی استانداری اصفهان به پروژه مگا پروژه رؤیت‌پذیری مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: با تلاش شرکت‌های توزیع برق و همکاری واحدهای صنعتی، نرم‌افزاری هوشمند طراحی شده است که میزان مصرف واحدهای صنعتی را با فاصله زمانی ۷ تا ۱۵ دقیقه رصد می‌کند.

وی ادامه داد: این طرح به صورت پایلوت در یکی از شهرک‌های صنعتی اجرا شده و تاکنون ۴۰ درصد واحدهای آن، اپلیکیشن مربوطه را نصب کرده‌اند. بر اساس مصوبه شورا، تمامی شهرک‌های صنعتی استان مکلف هستند تا پایان سال به این زیرساخت مجهز شوند تا از اردیبهشت‌ماه سال آینده، مدیریت مصرف برق با کمترین آسیب به بخش تولید انجام شود.

تولید ماهانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل در مینی پالایشگاه‌های خصوصی

خسروی در ادامه از پیگیری برای ورود تولیدات مینی پالایشگاه‌های بخش خصوصی به مدار مصرف خبر داد و گفت: ظرفیت تولید گازوئیل در این واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، حدود ۲۰ میلیون لیتر در ماه برآورد می‌شود.

وی تاکید کرد: اگرچه این عدد در مقایسه با پالایشگاه‌های بزرگ که روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر تولید دارند کوچک به نظر می‌رسد، اما همین میزان تولید ماهیانه بخش خصوصی می‌تواند گره‌گشای مشکلات سوخت صنعت و تأمین انرژی ژنراتورها در پیک مصرف تابستان سال آینده باشد.

عرضه صرفه‌جویی انرژی در بورس

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان همچنین به ظرفیت‌های بورس انرژی اشاره کرد و گفت: با تغییرات مدیریتی در بورس انرژی، پیگیری‌ها برای عرضه صرفه جویی‌های انجام شده در بخش گاز در بازار بورس شدت گرفته است. این پروژه نیز به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی شورا دنبال می‌شود تا هم به بهره‌وری انرژی کمک شود و هم مشوقی برای تولید باشد.

خسروی خطاب به اعضای شورای انرژی و مدیران مربوطه تأکید کرد: این ابرپروژه‌ها نباید از دستور کار خارج شوند. گزارش‌گیری مستمر ماهانه تا حصول نتیجه نهایی الزامی است تا بتوانیم نتایج ملموس آن را در تراز انرژی استان مشاهده کنیم.