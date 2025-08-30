دانش آموز بندرعباسی رتبه ۷ کنکور تجربی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سینا شریفی، دانش‌آموز بندرعباسی، موفق به کسب رتبه ۷ گروه آزمایشی علوم تجربی در کنکور سراسری ۱۴۰۴ شد. این دستاورد چشمگیر، نام او را در میان برترین‌های کنکور امسال قرار داده و افتخاری بزرگ برای استان هرمزگان به ارمغان آورده است.

شریفی که با تلاش و پشتکار مثال‌زدنی خود به این موفقیت دست یافته، از تابستان پایه یازدهم مطالعه جدی برای کنکور را آغاز کرده بود.

او با برنامه‌ریزی دقیق و تمرکز بر دروس کلیدی مانند زیست‌شناسی و شیمی، توانست جایگاه برجسته‌ای در رقابت سنگین کنکور تجربی کسب کند.

در کنکور سال گذشته (۱۴۰۳)، گروه علوم تجربی شاهد رقابت شدیدی بود و طبق اعلام سازمان سنجش، بیش از ۴۰ درصد از داوطلبان این گروه آزمایشی در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شدند. همچنین، در سال ۱۴۰۳، تعداد قابل توجهی از داوطلبان موفق به کسب رتبه‌های زیر ۱۰۰ شدند که از جمله آن‌ها می‌توان به صبا معصوم‌نیا از بندرعباس اشاره کرد که رتبه نخست این گروه را به دست آورد.

موفقیت شریفی نه تنها نشان‌دهنده استعداد و سخت‌کوشی اوست، بلکه الهام‌بخش دیگر دانش‌آموزان برای هدف‌گذاری و تلاش برای رسیدن به رتبه‌های برتر در کنکورهای آینده خواهد بود.