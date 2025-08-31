دکتر سید رضا رئیس‌کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی گفت: دانشگاه ما خوشبختانه در سال‌های اخیر دچار کاهش رتبه نشده است و در ۴۰۰ تا ۵۰۰ رتبه‌بندی شانگهای قرار گرفته است.

وی در مورد اقدامات انجام شده توسط این دانشگاه برای جلوگیری از کاهش رتبه گفت: ما در این زمینه جلسات مختلفی برگزار کردیم و راهکارهای افزایش مقالات، افزایش رویت‌پذیری و افزایش استنادات و تمام اقداماتی که باید انجام شود تا رتبه بالاتر رود و افت نکند را مورد توجه قرار دادیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: با این وجود؛ واقعیت این است که ارتقای رتبه و حفظ رتبه فعلی در این شرایط خیلی سخت است. به دلیل این‌که ارتباطات بین‌المللی ما کم است، بسیاری از نشریات تحت تاثیر این تحریم‌ها مقالات اساتید ما را نمی‌پذیرند.

وی با بیان این‌که حفظ رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در کشور سخت نیست، اظهار کرد: اما حفظ رتبه فعلی در منطقه و دنیا کار بسیار سختی است.

رئیس‌کرمی در مورد وضعیت بودجه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ما ۲ درصد از درآمد دانشگاه را به پژوهش اختصاص می‌دهیم ولی ظرفیتی که در دانشگاه ما وجود دارد، بسیار بیشتر از این میزان است.