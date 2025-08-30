ضریب نفوذ اینترنت در مازندران ۱۵۲ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی عصر شنبه در آئین افتتاح تجمیعی ۱۰ پروژه ارتباطی و مخابراتی شهرستان نکا که در روستای خیرآباد برگزار شد، از بهره‌برداری ۱۲۰ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتبار ۷۸۰ میلیارد تومان در هفته دولت امسال خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم انجام شده و برنامه‌های توسعه‌ای در این بخش همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات ارتباطی افزود: برای کاهش نقاط کور، هر نقطه‌ای که از سوی مردم معرفی شود، بلافاصله توسط تیم‌های پایش بررسی شده و اقدامات لازم برای بهبود وضعیت تلفن همراه انجام می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران همچنین از رشد شاخص‌های ارتباطی در استان خبر داد و اظهار داشت: ضریب نفوذ تلفن همراه در مازندران سه درصد افزایش یافته و ضریب نفوذ اینترنت ثابت و سیار نیز با رشدی ۱۵۲ درصد همراه بوده است.

اعزی در ادامه به توسعه شبکه فیبر نوری اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم شاهد رشد ۱۷ درصدی در توسعه فیبر نوری بوده‌ایم. تاکنون ۱۱ هزار و ۵۷۲ خانوار روستایی استان از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شده‌اند که برای این بخش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی هزینه شده است.

وی با تأکید بر تقویت پوشش ارتباطی در نقاط کم‌برخوردار خاطرنشان کرد: در مناطقی که از پوشش‌دهی مناسب برخوردار نیستند، دکل‌های جدید همراه اول برای بهبود آن تن‌دهی نصب خواهد شد و احداث ۳۰ سایت ارتباطی همراه اول در دستور کار قرار دارد.

نکا در مسیر سبز ارتباطات

فرماندار نکا، مهدی داودی با اشاره به اجرای طرح‌های حوزه ارتباطات و مخابرات شهرستان گفت: ۱۰ پروژه ارتباطی و مخابراتی با اعتبار بیش از ۳۴۸ میلیارد ریال در نکا افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل سایت تلفن همراه الوکنده، سایت تلفن همراه زرندین سفلی، ارتقای سایت‌های همراه اول و نصب باند U۹۰۰ در روستاهای کوهسارکنده و مرس بزرگ، ارتقای سایت ماکروویو نکا، پارک سیمرغ، خیابان گلستان و باغ عرب، فیبر دسترسی اداره صنعت، معدن و تجارت، فیبر دسترسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایت تلفن همراه روستای خیرآباد است.

داودی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سراسر شهرستان اظهار داشت: در راستای تحقق فناوری‌های سبز و توسعه ارتباطات، اقدامات جدی در شهرها و روستاهای نکا در حال انجام است که تا دهه فجر به ثمر خواهد نشست و این شهرستان نیز در مسیر ارتباطات سبز قرار خواهد گرفت.

نماینده عالی دولت در نکا در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود اشاره و خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ کیلومتر جاده جنگلی در شهرستان وجود دارد که به دلیل مشکلات حوزه برق، مخابرات در این مسیرها با چالش‌هایی روبه‌روست و امیدواریم این مسئله هرچه سریع‌تر برطرف شود.