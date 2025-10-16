به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح‌های گسترده توسعه شبکه فیبر نوری در مناطق مختلف شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، برای توسعه این زیرساخت‌های ارتباطی بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در بهبود خدمات شهری و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی افزود: اداره مخابرات پاکدشت در نیمه نخست سال، اقدامات قابل توجهی را در زمینه اجرای پروژه‌های فیبر نوری به انجام رسانده است.

حیدری با تشریح جزئیات این پروژه‌ها اظهار داشت: اجرای طرح فیبر نوری پایش تصویری شهرستان، توسعه شبکه در محدوده شهرک امید، خیابان طالقانی شمالی، خیابان سلیمان‌زاده، خیابان چوبینی، مسکن امام رضا (نهضت ملی مسکن)، محله مقداد و لکه صنعتی فرون‌آباد از جمله اقدامات شاخص این مدت بوده است.

فرماندار پاکدشت ادامه داد: در این مدت، مساجد موسی بن جعفر (ع) و جیتو، همچنین شعب بانک ملی ابوریحان و پاکدشت به شبکه پرسرعت فیبر نوری متصل شدند. علاوه بر آن، اداراتی از جمله صمت، اصناف و کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز به این بستر ارتباطی پیوسته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برگردان تلفن‌های شبکه بهداشت پاکدشت بر بستر فیبر نوری با حفظ شماره، و نیز عقد قرارداد برای اتصال کامل شبکه فیبر نوری با شهرک‌های صنعتی عباس‌آباد و خوارزمی از دیگر پروژه‌های مهم این حوزه است.

حیدری در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها بیانگر عزم جدی اداره مخابرات پاکدشت برای ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، توسعه زیرساخت‌های هوشمند و حرکت در مسیر تحقق شهر هوشمند است.