۵۱ مصوبه سفر ریاست جمهوری در ایلام در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر روز شنبه در نشست بررسی مصوبات این سفر اظهار کرد: در این سفر، ۵۱ پروژه در قالب ۱۳ مصوبه با اعتبار ۲۳ هزار میلیارد تومان ابلاغ شد که با احتساب تفاهمنامههای اقتصادی به ارزش حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان، مجموع اعتبارات به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: ۵۸ درصد این پروژهها با منابع سازمانهای ملی، ۲۲ درصد از محل اعتبارات وزارتخانهها، ۱۴ درصد از صندوق توسعه ملی و مابقی از منابع استانی تأمین میشود.
کرمی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات گفت: کارگروهی متشکل از معاونان و کارشناسان مجرب تشکیل شده تا پیشرفت پروژهها بهطور هفتگی بررسی و دستگاههای دارای بیشترین پروژه در دفتر استانداری به صورت ویژه پایش شوند.
استاندار ایلام تصریح کرد: تکمیل این پروژهها، علاوه بر بهبود زیرساختهای استان، فرصتهای شغلی گستردهای ایجاد خواهد کرد.» او همچنین بر ضرورت انسجام، همدلی و حرکت بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: نتیجه مطلوب زمانی حاصل میشود که از بخشینگری پرهیز و با همافزایی مسیر توسعه دنبال شود.
