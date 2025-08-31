هزینه ۴۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت های روستایی در ایلام

حبیب‌الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمران و نوسازی در ۱۳۲ روستا هدف‌گذاری شده بود که با تلاش و پیگیری مسئولان استان، این طرح‌ها با موفقیت به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در قالب این طرح‌ها، ۸۰۰ هزار مترمربع زیرسازی، اساس، زیر اساس و آسفالت به انجام رسید و در مجموع برای ۲۰۰ روستا عملیات اجرایی صورت گرفت که با صرف اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان، رکوردی بی‌سابقه در حوزه عمران روستایی استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام تصریح کرد: در حوزه مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز، یک هزار و ۸۴۰ واحد مسکونی با سرمایه‌گذاری مجموعاً یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان احداث و به بهره‌برداری رسید که از این میزان، ۶۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات قرض‌الحسنه و مابقی توسط متقاضیان خودمالک تأمین شده است.

محبی ادامه داد: این واحدها در قالب طرح نهضت ملی مسکن روستایی و شهرهای کوچک تکمیل شد و در بخش شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر نیز اقدامات در حال انجام است که اطلاع‌رسانی آن توسط دستگاه‌های متولی انجام خواهد شد.

وی به عملکرد شهرستان دهلران اشاره کرد و گفت: در این شهرستان، آسفالت به عنوان شاخص اصلی عمران روستایی در دستور کار قرار گرفت که از ۳۲ روستا هدف‌گذاری‌شده، عملیات آسفالت و زیرسازی در ۲۷ روستا به طور کامل به پایان رسیده است.

به گفته محبی، در دهلران ۱۶۰ هزار مترمربع آسفالت اجرا و برای بخش عمران و نوسازی روستایی این شهرستان، اعتباری بی‌سابقه به میزان ۱۱۸ میلیارد تومان هزینه شده است.