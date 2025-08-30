تحویل بالغ بر ۶ هزار عینک طبی در بین مددجویان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه جهادی کیمیاگران، ۶ هزار و ۲۰۰ عینک طبی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی چهارمحال و بختیاری تحویل داده شد.

غلامعلی ارژنگ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری در نشستی که عصر شنبه در دفتر این معاونت با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و مسئول گروه جهادی کیمیاگران برگزار شد با اعلام این خبر، افزود: به دنبال اعلام آمادگی گروه جهادی چشم‌پزشکی کیمیاگران مبنی بر معاینه و تحویل عینک طبی به مددجویان کمیته امداد، هماهنگی‌های لازم با کمیته امداد و بهزیستی برای حضور این گروه جهادی در روستاها و مناطق محروم استان فراهم شد.

ارژنگ ادامه داد: این گروه به صورت میدانی در تمامی شهرستان‌های استان حضور پیدا کرد و در نهایت به این جمع‌بندی رسید که قریب به ۶ هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویان تحت معاینه نیاز به عینک طبی دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این تعداد عینک طبی با رقم بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان توسط این گروه جهادی به مددجویان تحویل داده می‌شود.

در ادامه، فرشته محمودی، مسئول گروه جهادی چشم‌پزشکی کیمیاگران بیان کرد: این گروه جهادی تا کنون در ۱۰ استان کشور نسبت به معاینه و تحویل بیش از ۴۰ هزار عینک طبی به مددجویان نیازمند اقدام کرده است.

وی ادامه داد: بالغ بر پنج هزار عینک طبی مربوط به نمره‌های بالا بوده که تحویل مددجویان با بینایی بسیار کم خاصه دانش‌آموزان شد و خوشبختانه کمکی در جهت ادامه روند تحصیلی و پیشگیری از افت تحصیلی آنها بود.

محمودی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این کار جهادی تا پایان سال در ۲۰ استان با توزیع ۸۰ هزار عینک طبی در بین نیازمندان ادامه یابد.