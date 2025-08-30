«ماشاالله ایزدی» رئیس شورای اسلامی شهرکرد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان آرش اظهارداشت: سیصد و پنجاه‌ونهمین جلسه شورای اسلامی شهرکرد با محوریت برگزاری انتخابات هیأت‌رئیسه سال پنجم برگزار شد و ترکیب جدید این هیأت‌رئیسه تعیین شد.

مسئول روابط‌عمومی شورای اسلامی شهرکرد تصریح کرد: در جریان رأی‌گیری، ماشاالله ایزدی با ۷ رأی برای سال پنجم به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرکرد انتخاب شد.

وی افزود: همچنین محمدرضا بیاتی با همین تعداد رأی به‌عنوان نائب‌رئیس شورا انتخاب شد.

آرش تصریح‌کرد: مسئولیت خزانه‌داری شورای شهر برای پنجمین سال پیاپی به داوود نجفی رسید که توانست ۷ رأی اعضا را به خود اختصاص دهد.

مسئول روابط‌عمومی شورای اسلامی شهرکرد در ادامه گفت: فاطمه بیگی با ۷ رأی به‌عنوان منشی اول و یوسف صادقی با ۷ رأی به‌عنوان منشی دوم هیأت‌رئیسه معرفی شدند.

این انتخابات با حضور علیرضا عبدالغنی، نماینده ویژه فرماندار شهرستان شهرکرد برگزار شد و آغاز دوره جدیدی از فعالیت در سال پایانی دوره ششم شورای اسلامی مرکز استان چهارمحال‌وبختیاری را رقم زد.