تحول در خدمات شهری پایتخت با حضور پاکبانان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، با اشاره به برنامه جدید شهرداری تهران اظهار داشت: فرایند جذب نیروهای بومی تنها پاسخی به کاهش تعداد پاکبانان نیست، بلکه فرصتی برای بازآفرینی مدل خدمات شهری است. ما تلاش میکنیم همزمان با بهکارگیری نیروهای ایرانی، سطح ایمنی محیط کار و بهرهوری عملیات نظافت را به شکل محسوسی افزایش دهیم. به طوری که از این پس تمامی نیروهای تازهوارد قبل از شروع به کار، دورههای آموزشی تخصصی با تمرکز بر اصول ایمنی در معابر و بزرگراهها را خواهند گذراند. همچنین الزام به استفاده از تجهیزات مکانیزه و نصب علائم هشدار استاندارد در قراردادها گنجانده شده تا شرایط کار بهطور بنیادین و با رعایت حداکثر ایمنی تغییر کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به تدابیر جدید در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی افزود: پاکبانان فعال در شیفت شب به لباسهایی با چراغهای هشدار مجهز شدهاند و ناظران میدانی بهطور مداوم شرایط فعالیت آنان را رصد میکنند. کاهش حوادث برای ما یک اولویت مطلق است.
قضاتلو در ادامه، در تشریح جزئیات طرح جدید مدیریت شهری در جذب پاکبانان ایرانی در شهرداری تهران تصریح کرد: فرآیند جذب این نیروها به شکل مرحلهای انجام میشود و متقاضیان پس از ثبتنام و معرفی به پیمانکاران، با گذراندن آموزشهای مورد نیاز وارد چرخه خدمات شهری خواهند شد. همچنین پرداخت حقوق و مزایای آنان مطابق با ابلاغهای تازه شهرداری تنظیم شده تا هم شفافیت قراردادها تضمین شود و هم انگیزه ماندگاری نیروها بالا برود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به خروج اتباع خارجی از حوزه خدمات شهری، کمبود نیرو در بخشهایی از پایتخت اجتنابناپذیر بود. با این حال، با اولویتبندی مناطق شلوغ، افزایش دفعات جمعآوری پسماند در نقاط حساس و تقویت نظارت بر پیمانکاران، امیدواریم در کوتاهترین زمان به سطح مطلوب نظافت بازگردیم چرا که شاخص موفقیت ما، رضایت شهروندان و ارتقای امنیت شغلی پاکبانان ایرانی است.
