پایان ساخت عرشه و بتن ریزی کامل پل ثابت عنافچه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید از پایان عملیات ساخت و بتن‌ریزی پل عنافچه با اشاره به کار شبانه‌روزی عوامل اجرایی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شد و کار و تلاش بی وقفه‌ای که عوامل اجرایی پروژه انجام دادند، پروژه به این نقطه رسیده است.

وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد از کار انجام شده است، افزود: این پروژه باید تکمیل شود تا به بهره‌برداری کامل برسد؛ تاکید ما این است که روند پروژه را با همان پشتکار کار ادامه دهند.

موالی‌زاده اظهار داشت: طبق قول داده شده، تلاش می‌کنیم که ان شاءالله تا اواخر مهرماه یا نهایتاً اوایل آبان‌ماه این پل تکمیل شود.

استاندار خوزستان با اشاره به مشکلات گذشته مردم در فصل زمستان گفت: مردم در زمستان‌های گذشته به‌واسطه عدم وجود این پل، مشکلات بسیار زیادی داشتند اما امسال انشاالله زمستان را با این پل پشت سر خواهیم گذاشت.