به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه جمعه در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: با پیگیریهای انجامشده در ماههای آینده شاهد افتتاح و بهرهبرداری از چند طرح بزرگ راهسازی در خوزستان خواهیم بود.
وی با تقدیر از سفرهای چندباره وزیر راه و معاونین وی به استان خوزستان و نگاه ویژه به پروژههای راهسازی در استان افزود: پروژه بزرگراه بهبهان-گچساران-شیراز، پل عنافچه و جاده اهواز-خرمشهر از جمله پروژههایی هستند که بزودی به سرانجام خواهند رسید.
موالیزاده بر ضرورت تسریع در تکمیل بزرگراه بهبهان-شیراز که نقش اساسی در ارتباط استان خوزستان با استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس دارد تأکید کرد و بیان داشت: این پروژه یکی از پروژههای مهمی است که قطعات باقیمانده آن انشاالله تا پایان سال جاری به نتیجه و بهرهبرداری میرسد.
استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت پروژه پل عنافچه عنوان کرد: این پروژه علیرغم توقفهای طولانی، با پیگیری صورت گرفته در چند ماه اخیر و تخصیصهای مربوطه به سرانجام رسید و تقریباً روزهای پایانی خود را طی میکند.
وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات بتنریزی و ساخت عرشه پل عنافچه به پایان رسیده و تنها نصب نردههای حفاظتی، آسفالت عرشه و تکمیل دسترسیها باقی مانده که میتواند این پروژه را به سرانجام نهایی برساند.
موالیزاده پروژه ساخت بزرگراه اهواز-خرمشهر را یکی از طرحهای ضروری استان دانست و گفت: این محور سالانه محل تردد هزاران تن کالا و یک میلیون زائر اربعین است.
استاندار خوزستان بیان کرد: تکمیل این بزرگراه علاوه بر کاهش تلفات جانی و تصادفات در روزهای اربعین، میتواند به تسریع ترانزیت کالا از بندر خرمشهر و آبادان به سمت اهواز و عمق کشور بسیار مؤثر باشد.
موالیزاده بر ضرورت تخصیص اعتبار برای ساخت جاده پاشنه زاگرس به عنوان یکی از راههای مهم ارتباطی شمال خوزستان با استان اصفهان و چهارمحالوبختیاری تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح عمرانی و بزرگ جاده پاشنه زاگرس به منظور اتصال شمال خوزستان به اصفهان طراحی شده که به دلیل عبور از مناطق کوهستانی، رشته کوه زاگرس به طرح پاشنه زاگرس معروف شده است.
آغاز این طرح از سال ۹۵ کلید خورده و تکمیل این جاده علاوه بر ایجاد تحولی بزرگ در حمل و نقل جادهای کشور باعث پیشرفتهای اقتصادی در زمینه گردشگری و احداث کارخانجات میشود. حالا پس از هشت سال بلاتکلیفی با همت استاندار خوزستان و مسئولان در وزارت راه گام بزرگی برای تکمیل آن برداشته شده است.
نظر شما