کمبود پرستار تهدیدی برای سلامت جامعه است؛ مهاجرت ۵۷۰ پرستار

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبادی شامگاه شنبه در نشست با نمایندگان جامعه پرستاری شهرستان قائم‌شهر، مشکلات و چالش‌های جدی این قشر را مورد بحث قرار داد و تأکید کرد که کمبود پرستار، مهاجرت گسترده و مشکلات شغلی می‌تواند سلامت جامعه را به‌طور مستقیم تهدید کند.

عبادی در این نشست با بیان اینکه کمبود پرستار، کم‌انگیزگی و تغییر مسیر شغلی این قشر به مشاغل دیگر، مشکلات زیادی برای سیستم سلامت ایجاد کرده، اظهار داشت: پرستاران با توجه به مشکلات شغلی، ممکن است حرفه خود را ترک کنند و این امر به‌ویژه در حوزه مهاجرت، آسیب‌های جدی به کشور وارد می‌کند.

وی همچنین به آمار مهاجرت ۵۷۰ پرستار در سال جاری اشاره کرد و گفت: این مسئله خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اولویت حفظ منابع انسانی در دولت سیزدهم، بر لزوم رفع مشکلات این قشر برای ارائه خدمات بهتر به مردم تأکید کرد.

وی همچنین پیشنهاد داد که با استفاده از ۲ درصد تعرفه پرستاری برای آموزش و توانمندسازی، می‌توان کیفیت خدمات پرستاری را ارتقا داد و پرستاران را برای مقابله با چالش‌های روز آماده کرد.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پرستاران را اولویت خود قرار داده است

آزاده ناظری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این نشست گفت: پرستاران به عنوان خط مقدم ارائه خدمات درمانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و مشکلات آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی از مدیران و مسئولان به‌عنوان افرادی که در کنار پرستاران برای حل مشکلات تلاش می‌کنند، یاد کرد و افزود که با همکاری و هم‌افزایی می‌توان راه‌حل‌هایی برای رفع چالش‌ها پیدا کرد.

مشکلات مطرح‌شده از سوی نمایندگان جامعه پرستاری

در این نشست، نمایندگان جامعه پرستاری برخی از مشکلات خود را مطرح کردند که شامل موارد زیر بود: کمبود نیروی پرستاری، مشکلات تعرفه‌ای و سقف ساعات اضافه‌کار، فرسودگی شغلی و نیاز به بهبود شرایط رفاهی، بازبینی شرح وظایف کادر پرستاری در بخش‌های مختلف، افزایش حق‌الزحمه دکترای پرستاری، مهاجرت پرستاران و جلب رضایت آنها بوده است.