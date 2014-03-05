فرشته های نجات سفید پوش زیر بار مشکلات/ کمبود پرستار در بیمارستانهای آذربایجان شرقی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، پرستاران فرشته های نجاتی هستند که در بالین بیماران ساعت های زیادی را تا مرحله رسیدن به بهبود آنها می گذرانند و لبخند آنها به شادی بیمارانی گره خورده است که زمان خود را وقف آنها می کنند.

پرستاران، مراقبت کننده های بی ادعایی هستند که به بیماران همانند نزدیکترین عزیزان خود عشق می ورزند و حتی گاهی به خاطر مرگ بیماران اشک می ریزند.

جهد و تلاش شبانه روزی این قشر بر هیچ یک از ما پوشیده نیست اما زمانیکه همین نجات دهنده ها زیر بار مشکلات قد خم می کنند نباید انتظاری از آنها داشت.



یکی از پرستاران با اشاره به مشکلات اقتصادی شغلی خود می گوید: با وجود مشکلات و سختی های کار و با امکانات کم موجود برای ارایه بهترین خدمات برای بیماران تلاش می کنیم.

وی خواستار حمایت متولیان مربوطه به مشکلاتشان شد و گفت: قانون تعرفه خدمات پرستاری مصوب مجلس با گذشت هفت سال به مرحله اجرا نرسیده است و مطالبات ما از دولت بی نتیجه مانده است.



یکی دیگر از پرستاران با اشاره به مشکلات شغلی خود می گوید: شغل ما یک شغل پر استرسی است که علاوه بر ساعات کاری روزانه بصورت شیفتی شب ها نیز سر بالین بیماران هستیم.

وی می افزاید: با توجه به اینکه دغدغه های شغلی ما باعث شده است که نتوانیم خدمات بهتری به بیماران بدهیم خیلی متاسف هستم و امیدوارم با افزایش تخت های بیمارستان تعداد پرستاران نیز بیشتر شود تا رنج مضاعفی بر ما وارد نشود و مطمئنا" هر چه دغدغه فکری پرستار کاهش یابد ارایه خدمات مطلوب تر خواهد شد.



3500 نفر عضو نظام پرستاری تبریز هستند

نایب رئیس هیات مدیره نظام پرستاری تبریز با بیان اینکه تعداد پرستاران عضو در نظام پرستاری تبریز، 3 هزار و 500 نفر است، اظهار داشت: باتوجه به اینکه در استان با کمبود بیش از 4 هزار نفر نیروی پرستار مواجه هستیم، باید تعداد پرستاران به استاندارد جهانی برسد.

صاحبی حق اضافه کرد: در بیمارستان ها و خدمات درمانی استان به ازای هر تخت بیمارستانی 0.7 پرستار وجود دارد که این بر کیفیت مراقبت های پرستاری تاثیرگذار است.

نایب رئیس هیات مدیره نظام پرستاری تبریز گفت: هفت سال از تصویب قانون تعرفه خدمات پرستاری در استان می گذرد اما تاکنون وزرات بهداشت به دلیل مشکلات مذکور آن را اجرایی نکرده است.

صاحبی حق اظهار داشت: دولت یازدهم توجه ویژه ای به حوزه بهداشت و درمان دارد و خبرهای خوشی در خصوص تخصیص بودجه سال 93 برای این حوزه شنیده می شود.

وی ادامه داد: با افزایش بودجه دانشگاه های علوم پزشکی و تخصیص بودجه کافی به بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی کیفیت ارایه خدمات ارتقاء خواهد یافت.

نایب رییس هیات مدیره نظام پرستاری تبریز خاطرنشان کرد: مشکل بخش سلامت باید طلب شهروندان از مسوولان و دولت باشد و مردم باید در عرصه های مختلف از نمایندگان منتخب خود در مجلس و شوراها خواهان رسیدگی به بخش سلامت جامعه باشند.



7000 پرستار شاغل و غیر شاغل در آذربایجان شرقی وجود دارد

رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه هفت هزار پرستار شاغل و غیر شاغل در استان وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر به شدت با کمبود پرستار در بیمارستان ها و مراکز درمانی مواجه هستیم و نیاز مضاعف به افزایش نیروهای پرستاری در بخش های ویژه بیمارستان ها داریم.

قهرمان شیرزاد با اشاره به رغبت پرستاران برای جذب و خدمت در مراکز دولتی خاطرنشان کرد: تعداد پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی بیشتر از بیمارستان های خصوصی است.

وی ادامه داد: در بخش های دولتی به مطالبات پرستاران بهتر از بخش های خصوصی توجه می شود.

رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار داشت: پرستاران در خدمات درمان بیمارستان ها در راستای بهبود بیمار نقش تاثیرگذاری دارند و علت این امر به دلیل حضور پرستاران در بالین بیمار به مدت زمان بیشتر است.



شیرزاد اضافه کرد: پرستاران در هر زمان در خدمت سلامت جامعه هستند و از جان گذشتگی پرستاران در زلزله ارسباران بی نظیر بود.



مراکز درمانی در بیمارستان ها به صورت خودگردان اداره می شوند

رئیس مجمع نمایندگان استان اظهار داشت: با توجه به اینکه شغل پرستاری جزو شغل های سخت و زیان آور است، اما به علت مشکلات مالی این قشر از نظر روحی و روانی صدمه می بینند و قطعا با تضعیف روحیه آنها شاهد کاهش کیفیت خدمات این قشر به مردم خواهیم بود.

محمد اسماعیل سعیدی ادامه داد: در بیمارستان ها و مراکز درمانی بار اصلی درمان بر دوش پرستاران است و در حال حاضر با کمبود این قشر در حوزه خدمات درمانی هستیم.

وی اضافه کرد: با توجه به کمبود پرستاران، بیش تر از توان آنها کار کشیده شود و فشار مضاعفی بر آنها وارد شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر اظهار داشت: با افزایش تخت های بیمارستان ها نیروهای پرستاری ثابت مانده است و این امر نشان دهنده آن است که خدمات درمان به صورت استاندارد برای مردم ارایه نمی شود.



سعیدی با اشاره به اجرا نشدن قانون تعرفه خدمات پرستاری در استان گفت: این قانون به علت کمبود بودجه وزارت درمان در طول هفت سال تاکنون اجرایی نشده است.

وی به افزایش بودجه بهداشت و درمان در سال 93 اشاره کرد و گفت: در سال آینده بودجه این حوزه افزایش می یابد، اما در حوزه بهداشت و درمان نباید به اعتبارات دولتی متکی بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکثر مراکز درمانی در بیمارستان ها به صورت خودگردان اداره می شوند، درآمدها کفاف هزینه های را نمی کنند.

سعیدی افزود: در سالجاری وزارت بهداشت و درمان با ابلاغیه ای جذب نیرو را در این حوزه ممنوع کرده است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اکثر مردم با حوزه های درمان ارتباط دارند نباید در این حوزه صرفه جویی کنیم.

سعیدی همچنین در ادامه گفت: برای حل مشکلات قشر پرستاری استان باید از بخش های مختلف که باعث ایجاد بیماری در مردم می شود هزینه هایی دریافت شود تا بخشی از این هزینه ها در بخش درمان و بخش دیگر آن در زمینه جذب این قشر باشد.

با توجه به کمبود منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت، تاکنون قانون تعرفه خدمات پرستاری مصوب مجلس با گذشت هفت سال به مرحله اجرا نرسیده است و وضعیت فعلی بودجه و نیروی انسانی بهداشت و درمان نیز اجازه خدمات مطلوب تری به مردم را برای جامعه پرستاری نمی دهد، باید با ارائه راهکارهایی از جمله دستگاه هایی که در مختل کردن سلامت افراد در ارتباط هستند سالانه مبالغی به عنوان کمک هزینه درمان گرفته شود تا بیمارستان ها و خدمات درمانی بتوانند پاسخگوی مطالبات پرستاران و جذب این قشر اقدام کنند.

امید است با حل مشکلات این قشر شاهد کیفیت مطلوب خدمات پرستاران از بیماران باشیم.

.............................

گزارش از زهرا ناصران