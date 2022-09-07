کاهش مهاجرت پرستاران با تحقق مطالبات قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره نقش مهم پرستاران در حفظ سلامت جسمی و روانی جامعه گفت: یکی از اقشار نزدیک به مردم، پرستاران هستند که هم با خود بیمار و هم خانواده و همراهان بیمار در ارتباط هستند و آنها برای ایفای این نقش مهم تمام مشکلات خود را پشت درهای بیمارستان می‌گذارند و به بیماران رسیدگی می‌کنند.

وی با اشاره به فشاری که کرونا بر جامعه پزشکی به ویژه پرستاران وارد کرد گفت: در بحران کرونا، پرستاران بدون در نظر گرفتن سلامتی و جان خود، به بیماران خدمت کردند و این از خودگذشتگی و ایثار نباید در دوران پساکرونا نادیده گرفته شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به جذابیت شغل پرستاری و مهاجرت پرستاران، گفت: جهان در چند سال اخیر با مشکل کمبود متخصصان حوزه پزشکی به ویژه پرستاران مواجه شد و بر این اساس، اقدامات تشویقی برای جذب پرستاران دیگر کشورها در نظر گرفته شد که همین مساله، در کنار مشکلات و خواسته‌های این قشر متخصص سبب شد تا مسیری برای خروج پرستاران کشور گشوده شود.

جهانگیر با تاکید بر موضوع مهاجرت برخی پرستاران به خارج از کشور، پدیده مهاجرت را یک چالش برای همه کشورها دانست و اظهار کرد: مطابق با آمارهای مستند، هزینه آموزش هر پرستار در کشور حدود ۲ میلیارد تومان است؛ لذا ما باید با اتخاذ رویکردها و سیاست‌های حمایتی و ارتقا وضعیت شغلی پرستاران و تأمین امنیت شغلی آنها شرایطی را فراهم کنیم که این سرمایه ملی از میل به مهاجرت منصرف شود.

وی بهترین راه برای مقابله با این چالش مهم را شناسایی جریان‌ها، مؤسسات و افرادی دانست که با هدف دلالی و سودجویی این سرمایه‌های گرانقدر جامعه را ترغیب به مهاجرت می‌کنند و نیز حمایت همه جانبه از این قشر و رفع نواقص قوانین متناقض در حوزه پرستاری و جامعه پزشکی با هدف حفظ کرامت آنها عنوان کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به تعدادی از مطالبات پرستاران اشاره کرد و گفت: اجرا نشدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، کمبود نیروی انسانی، خطر ابتلاء به انواع بیماری‌های عفونی، شیفت‌های غیراستاندارد و طولانی، درآمد پایین، استخدام نشدن پرستاران به صورت رسمی و قراردادهای کوتاه‌مدت از جمله مطالبات پرستاران است که امیدواریم با رفع و تعدیل آنها بتوانیم از دغدغه این قشر ایثارگر بکاهیم.

ایجاد امنیت شغلی راهکار اصلی مقابله با مهاجرت

وی راه جلوگیری از افزایش مهاجرت این قشر متخصص در شرایطی که به گفته مسئولان کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه هستیم را جذب نیرو برای کم کردن فشار کار بر پرستاران و برآورده کردن خواسته‌های منطقی آنها عنوان کرد.

جهانگیر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در آذرماه ۱۴۰۰ در دیدار با جمعی از پرستاران و خانواده شهدای سلامت بر اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تاکید کردند، گفت: با توجه به تاکید ایشان برای رسیدگی به وضعیت پرستاران، بر خود واجب می‌دانیم که رفع مشکلات آنها را در اولویت اقدامات قرار دهیم.