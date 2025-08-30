  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶

همه شهرستان‌های هرمزگان تا چند ماه آینده مجهز به سی‌تی‌اسکن خواهند شد

بندرعباس- استاندار هرمزگان گفت: با تکمیل روند تجهیز مراکز درمانی، همه شهرستان‌های استان تا چند ماه آینده مجهز به سی‌تی‌اسکن خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آئین بهره‌برداری از دستگاه سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایسی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس که در آخرین روز هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مدیران بیمارستان شهید محمدی، این دستگاه قادر است ماهانه ۶ هزار خدمت به بیماران ارائه دهد که گامی مهم در ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی در استان است.

وی افزود: در هفته دولت چهار بیمارستان در شهرستان‌های هرمزگان تجهیز شده و دو بیمارستان دیگر نیز طی دو ماه آینده به تجهیزات جدید مجهز می‌شوند این روند علاوه بر کاهش زمان انتظار بیماران، موجب افزایش سرعت ارائه خدمات پزشکی و بهبود کیفیت درمان خواهد شد.

استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به تجهیز بیمارستان‌های شهرستان‌های بندرخمیر، سیریک و ابوموسی به دستگاه سی‌تی‌اسکن، گفت: با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، تنها بیمارستان‌های بشاگرد و سیریک باقی مانده‌اند که آن‌ها نیز حداکثر تا سه ماه آینده به این دستگاه مجهز خواهند شد.

آشوری تاکید کرد: علاوه بر سی‌تی‌اسکن، پروژه تجهیز بیمارستان شهید محمدی به دستگاه رادیوتراپی نیز با مشارکت وزارت بهداشت و منابع مسئولیت‌های اجتماعی در حال اجراست که امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

