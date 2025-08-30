به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آئین بهرهبرداری از دستگاه سیتیاسکن ۱۶ اسلایسی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس که در آخرین روز هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مدیران بیمارستان شهید محمدی، این دستگاه قادر است ماهانه ۶ هزار خدمت به بیماران ارائه دهد که گامی مهم در ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی در استان است.
وی افزود: در هفته دولت چهار بیمارستان در شهرستانهای هرمزگان تجهیز شده و دو بیمارستان دیگر نیز طی دو ماه آینده به تجهیزات جدید مجهز میشوند این روند علاوه بر کاهش زمان انتظار بیماران، موجب افزایش سرعت ارائه خدمات پزشکی و بهبود کیفیت درمان خواهد شد.
استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به تجهیز بیمارستانهای شهرستانهای بندرخمیر، سیریک و ابوموسی به دستگاه سیتیاسکن، گفت: با تکمیل پروژههای در دست اجرا، تنها بیمارستانهای بشاگرد و سیریک باقی ماندهاند که آنها نیز حداکثر تا سه ماه آینده به این دستگاه مجهز خواهند شد.
آشوری تاکید کرد: علاوه بر سیتیاسکن، پروژه تجهیز بیمارستان شهید محمدی به دستگاه رادیوتراپی نیز با مشارکت وزارت بهداشت و منابع مسئولیتهای اجتماعی در حال اجراست که امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
