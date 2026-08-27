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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های سلامت با اعتبار ۱۲۱ میلیاردی در هرمزگان

افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های سلامت با اعتبار ۱۲۱ میلیاردی در هرمزگان

بشاگرد-با حضور معاون درمان وزیر بهداشت،  چندین طرح مهم بهداشتی و درمانی با اعتباری بالغ بر ۱۲۱ میلیارد تومان در هرمزگان افتتاح یا کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحقق عدالت در نظام سلامت، دسترسی عادلانه ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات تخصصی و تکمیل زنجیره شبکه بهداشت و درمان شرق هرمزگان، آیین بهره‌برداری و کلنگ‌زنی پروژه‌های شاخص حوزه سلامت شهرستان بشاگرد پیش از ظهر امروز برگزار شد.

این آیین با حضور سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پژمان شاهرخی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، رضا صفری رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان، فرماندار، امام‌جمعه و جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و کادر درمان منطقه به انجام رسید.

مجموع اعتبار اختصاص‌یافته برای اجرای این پروژه‌ها بالغ بر ۱۱۳ میلیارد تومان است که طی آن خدمات نوینی در بخش‌های تصویربرداری تشخیصی، پیش‌بیمارستانی و خدمات سطح یک بهداشتی به مردم شریف بشاگرد عرضه می‌شود.

افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های سلامت با اعتبار ۱۲۱ میلیاردی در هرمزگان

تجهیز بیمارستان بقیه‌الله‌اعظم (عج) به سی‌تی‌اسکن

شاخص‌ترین و حیاتی‌ترین پروژه به بهره‌برداری رسیده در این سفر، راه‌اندازی بخش تصویربرداری پیشرفته و دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان بقیه‌الله‌اعظم (عج) بشاگرد بود.

سید سجاد رضوی معاون وزیر بهداشت گفت :این مرکز با اعتباری معادل ۹۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید تا مردم این شهرستان از خدمات آن بهره مند شوند.

وی افزود: با استقرار و آغاز به کار این دستگاه تشخیصی، امکان تشخیص سریع و دقیق صدمات ترومایی ناشی از تصادفات، بیماری‌های مغزی و قلبی در داخل شهرستان فراهم شده و ضمن صرفه‌جویی در وقت طلایی نجات بیماران (Golden Time)، نیاز بیماران و مصدومان منطقه به اعزام به بیمارستان‌های شهرستان‌های همجوار یا مرکز استان به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.

افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های سلامت با اعتبار ۱۲۱ میلیاردی در هرمزگان

تکمیل پوشش مراقبت‌های پایه با افتتاح و کلنگ‌زنی ۵ خانه بهداشت روستایی

معاون وزیر بهداشت گفت: به منظور صیانت از سلامت عمومی، ارتقای مراقبت‌های اولیه، پایش مستمر بهداشت مادر و کودک و کنترل بیماری‌های واگیر و غیرواگیر در دورافتاده‌ترین مناطق روستایی، بخش عمده‌ای از برنامه‌های این سفر به حوزه بهداشت اختصاص یافت.

رضوی بیان کرد: در همین راستا، ساختمان جدید خانه بهداشت روستای «گوین _ دهوست» با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان به طور کامل افتتاح و تحویل شبکه بهداشت و درمان شهرستان شد.

وی تصریح کرد: همچنین به منظور گسترش عدالت در دسترسی به شبکه مراقبت‌های اولیه سلامت، کلنگ احداث ۴ باب خانه بهداشت در روستاهای «شهرک مطهر»، «فراهک»، «سیت و ماسیتی»و «درانار»با مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده ۱۰ میلیارد تومان به زمین زده شد تا عملیات ساخت این مراکز بلافاصله آغاز و وارد فاز اجرایی شود.

کد مطلب 6929522

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