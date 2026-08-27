به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحقق عدالت در نظام سلامت، دسترسی عادلانه ساکنان مناطق کمبرخوردار به خدمات تخصصی و تکمیل زنجیره شبکه بهداشت و درمان شرق هرمزگان، آیین بهرهبرداری و کلنگزنی پروژههای شاخص حوزه سلامت شهرستان بشاگرد پیش از ظهر امروز برگزار شد.
این آیین با حضور سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پژمان شاهرخی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، رضا صفری رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان، فرماندار، امامجمعه و جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و کادر درمان منطقه به انجام رسید.
مجموع اعتبار اختصاصیافته برای اجرای این پروژهها بالغ بر ۱۱۳ میلیارد تومان است که طی آن خدمات نوینی در بخشهای تصویربرداری تشخیصی، پیشبیمارستانی و خدمات سطح یک بهداشتی به مردم شریف بشاگرد عرضه میشود.
تجهیز بیمارستان بقیهاللهاعظم (عج) به سیتیاسکن
شاخصترین و حیاتیترین پروژه به بهرهبرداری رسیده در این سفر، راهاندازی بخش تصویربرداری پیشرفته و دستگاه سیتیاسکن بیمارستان بقیهاللهاعظم (عج) بشاگرد بود.
سید سجاد رضوی معاون وزیر بهداشت گفت :این مرکز با اعتباری معادل ۹۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید تا مردم این شهرستان از خدمات آن بهره مند شوند.
وی افزود: با استقرار و آغاز به کار این دستگاه تشخیصی، امکان تشخیص سریع و دقیق صدمات ترومایی ناشی از تصادفات، بیماریهای مغزی و قلبی در داخل شهرستان فراهم شده و ضمن صرفهجویی در وقت طلایی نجات بیماران (Golden Time)، نیاز بیماران و مصدومان منطقه به اعزام به بیمارستانهای شهرستانهای همجوار یا مرکز استان به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.
تکمیل پوشش مراقبتهای پایه با افتتاح و کلنگزنی ۵ خانه بهداشت روستایی
معاون وزیر بهداشت گفت: به منظور صیانت از سلامت عمومی، ارتقای مراقبتهای اولیه، پایش مستمر بهداشت مادر و کودک و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر در دورافتادهترین مناطق روستایی، بخش عمدهای از برنامههای این سفر به حوزه بهداشت اختصاص یافت.
رضوی بیان کرد: در همین راستا، ساختمان جدید خانه بهداشت روستای «گوین _ دهوست» با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان به طور کامل افتتاح و تحویل شبکه بهداشت و درمان شهرستان شد.
وی تصریح کرد: همچنین به منظور گسترش عدالت در دسترسی به شبکه مراقبتهای اولیه سلامت، کلنگ احداث ۴ باب خانه بهداشت در روستاهای «شهرک مطهر»، «فراهک»، «سیت و ماسیتی»و «درانار»با مجموع اعتبار پیشبینیشده ۱۰ میلیارد تومان به زمین زده شد تا عملیات ساخت این مراکز بلافاصله آغاز و وارد فاز اجرایی شود.
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