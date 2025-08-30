هلاکت ۲ نظامی تیپ گولانی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه های رژیم صهیونیستی از هلاکت دو نظامی تیپ گولانی ارتش این رژیم خبر دادند.

منابع عبری زبان اسامی دو نظامی اسرائیلی کشته شده در درگیری با مبارزان مقاومت در نوار غزه را منتشر کردند.

این دو نظامی که از نیروهای تیپ گولانی هستند، نحمان مائیر حاییم فاکنین ۲۰ ساله از ایلات و نوعم باتان ۲۰ ساله از کیبوتس یاد رامبام هستند.

پیش از این رسانه های رژیم صهیونیستی از حادثه امنیتی سخت در غزه که به زخمی شدن هفت نظامی که حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است، خبر داده بودند.

این نظامیان در محله الزیتون در غزه زخمی شده اند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک نفربر نظامیان تیپ هفتم لشکر ۹۹ ارتش این رژیم با بمب مبارزان مقاومت هدف قرار گرفته است.